Augmentation de loyer 2025 : Prendre le temps de comprendre les augmentations reçues au lieu d'un refus systématique

MONTRÉAL, le 21 janv. 2025 /CNW/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) prend connaissance des taux d'augmentation 2025 émis par le Tribunal administratif du logement (TAL) ce jour et tient à remettre les choses en perspective suite aux messages trompeurs diffusés depuis déjà plusieurs jours par les associations de locataires.

Les taux annoncés ce jour sont un peu plus élevés que les années précédentes mais pour permettre une pérennité les investisseurs ont besoin de prévisibilité. Selon le type d'amélioration/remplacement, le taux d'amortissement devrait se situer autour de 10 à 15 ans. Également, ils ont besoin de connaître ces taux lors de leurs décisions d'investir.

"Contrairement à ce qui est et sera véhiculé dans les prochains jours, même si les taux prévus pour le calcul d'augmentation de loyer sont plus élevés cette année, comme 4.7% pour les travaux majeurs par exemple. Mais ce chiffre est pourtant loin, très loin "d'enrichir" un propriétaire de logements. Ce maigre 4.7%, soit 3.92$ d'augmentation pour 1000.00$ de travaux effectués, représente un peu plus de 21 ans pour avoir un retour sur investissement!" selon Martin Messier, président de l'APQ.

La méthode n'a pas changé depuis son apparition dans les années 1980, une réalité bien différente 3 générations plus tard.

Cette "vieille" méthode qui ne tient pas compte de la réalité du marché. Les taux émis sont en fonction de l'Indice des prix à la consommation (IPC) qui est directement relié à l'inflation.

Ces taux 2025 sont également l'occasion ratée de rétablir un certain équilibre entre les obligations et dépenses des propriétaires et les calculs de fixation de loyer.

Année après année, les propriétaires subissent une pression intense des différentes lois, règlements et obligations pour maintenir un parc locatif sécuritaire, en santé et abordable, alors qu'on ne leur donne aucunement l'occasion de le faire à travers une méthode de fixation à jour ou même des subventions adaptés aux immeubles locatifs de toute taille.

"Attention, ces taux ne sont qu'un leurre, ils restent nettement insuffisants pour maintenir un parc immobilier en santé et moderne." d'ajouter Martin Messier, Président de l'APQ.

Il est malheureux de constater qu'une année encore, au lieu de véhiculer le bon message et la réalité de comment se détermine une hausse de loyer de la part des associations de locataires, le message aux propriétaires de logements soit toujours le même, par défaut de volonté de changement gouvernemental: "Attention, pour faire vos calculs vous devez prendre en compte TOUTES vos dépenses et même les augmentations de taxes municipales, scolaires et assurances."

"Propriétaires, ne vous fiez pas sur un taux général ou des estimés pour l'ensemble du Québec, prenez le temps de calculer pour chaque logement à quel montant vous aurez droit."

Deux outils APQ pour vous accompagner

Clinique de fixation de loyer APQ 2025

Des formations en ligne ou en salle gratuites de 10h à 16h, lignes ouvertes pour des conseils juridiques gratuits, aide aux calculs, samedi le 25 janvier prochain de 10h à 16h.

Calculo APQ pour vous (Android et Iphone)

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) met toujours à la disposition l'outil de calcul "Calculo APQ".

Avec cet outil de calcul, vous pourrez effectuer aisément vos calculs d'augmentation de loyer.

Téléchargez l'application APQ qui est disponible sur Google Play (Android), App Store (Apple, iPhone, iPad ) et Microsoft (Windows 10) pour faire vos calculs: https://www.apq.org/application-apq/

