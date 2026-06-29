Règlement modifiant le Règlement sur l'aide financière aux études - Indexation de certains paramètres des programmes de l'aide financière aux études pour mieux répondre aux besoins des étudiants

QUÉBEC, le 29 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, se réjouit de l'adoption, le 25 juin dernier, du Règlement modifiant le Règlement sur l'aide financière aux études, qui prévoit une indexation de certains paramètres des programmes de l'aide financière aux études pour l'année d'attribution 2026-2027, l'allégement de processus administratifs et l'amélioration de la cohérence gouvernementale.

Le règlement prévoit également une mesure visant à bonifier l'aide pour les bénéficiaires du programme universitaire Sciences infirmières en augmentant les dépenses admises liées aux frais pour matériel scolaire ainsi qu'à inscrire dans le règlement l'admissibilité du programme universitaire Pratique sage-femme pour ces mêmes frais bonifiés.

Parmi les autres modifications proposées dans ce règlement se trouvent celle allongeant la durée de validité du Certificat de garantie, celle sur l'exclusion de la Prestation fédérale pour personnes handicapées, celle concernant l'ajout d'une précision au programme de remise de dette pour harmoniser les cycles supérieurs avec les autres cycles et celle allégeant l'exigence des pièces justificatives requises pour la reconnaissance de certains frais liés à l'achat d'orthèses visuelles et de médicaments ainsi qu'à des soins chiropratiques.

Citation :

« Les changements apportés aux programmes de l'aide financière aux études contribuent à offrir aux étudiants une aide appropriée à leurs besoins et aux ressources dont ils disposent. Je suis particulièrement heureuse pour les étudiantes et étudiants inscrits au programme universitaire Sciences infirmières, qui bénéficieront d'une aide majorée pour couvrir leurs frais liés au matériel scolaire. J'ajoute aussi que les mesures d'indexation augmentent l'aide financière pour tous les bénéficiaires et répondent favorablement aux demandes des fédérations étudiantes. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements complémentaires :

Le Programme de prêts et bourses pour les études à temps plein et le Programme de prêts pour études à temps partiel visent à offrir une aide financière aux étudiantes et étudiants québécois en fonction de leurs besoins et de leurs ressources. Ces programmes sont institués par la Loi sur l'aide financière aux études et leurs modalités sont précisées dans le Règlement sur l'aide financière aux études , notamment les conditions d'admissibilité aux programmes, les paramètres de calcul de l'aide financière ainsi que les règles liées à la gestion d'un prêt, dont celles liées à son remboursement.

et leurs modalités sont précisées dans le , notamment les conditions d'admissibilité aux programmes, les paramètres de calcul de l'aide financière ainsi que les règles liées à la gestion d'un prêt, dont celles liées à son remboursement. Le présent règlement a pour objet d'indexer de 2,05 % certains paramètres des programmes de l'aide financière aux études pour l'année d'attribution 2026-2027. Cette mesure touche l'ensemble des bénéficiaires des deux programmes.

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 581-997-0273; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]