ARCELORMITTAL ACCUEILLE LE PREMIER NAVIRE DE 2026 À PORT-CARTIER

PORT-CARTIER, QC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« ArcelorMittal ») a souligné l'arrivée du premier navire de l'année à ses installations portuaires de Port-Cartier en remettant sa traditionnelle canne à pommeau d'acier au capitaine Jiang Zhu, commandant du Panamax MV Hong Jing. Cette remise symbolise l'accueil du premier navire et le début d'une nouvelle saison d'opérations portuaires.

L’équipe du port d’ArcelorMittal à Port-Cartier a remis la canne à pommeau d’acier au capitaine du Panamax MV Hong Jing, Jiang Zhu, à l’officier en chef Yao Li et au chef ingénieur Yongguo Yu. Crédit photo : Julien Choquette (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

En provenance d'Irlande, le navire a ensuite quitté le port d'ArcelorMittal le 11 janvier à destination de Hansaport, en Allemagne, avec une cargaison de 78 520 tonnes de concentré de minerai de fer. Construit en 2008, le navire affiche une longueur de 225 mètres et une largeur de 32 mètres.

L'ouverture de la saison 2026 coïncide avec un bilan 2025 exceptionnel pour les installations portuaires d'ArcelorMittal. Les expéditions de minerai de fer, incluant le concentré et les boulettes, ont atteint un niveau record, faisant de 2025 la meilleure année de leur histoire avec 26,2 millions de tonnes, incluant un deuxième trimestre historique à 7,3 millions de tonnes chargées.

Ces performances se reflètent également dans l'activité portuaire, qui a vu passer 419 navires et réalisé plus de 1 000 manœuvres d'entrée et de sortie au cours de l'année 2025.

Reconnu internationalement, le port d'ArcelorMittal à Port-Cartier est le plus important port de mer privé au Canada et constitue un élément clé du patrimoine régional depuis plus de 60 ans.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient 2 900 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Renseignements : Annie Paré, directrice, Communications, ArcelorMittal Exploitation minière s.e.n.c., [email protected]