Registre des entreprises : une nouvelle option de recherche pour renforcer la protection du public

QUÉBEC, le 5 août 2024 /CNW/ - Depuis le 31 juillet 2024, il est possible d'effectuer une recherche dans le registre des entreprises à l'aide du nom et du prénom d'une personne. Auparavant, seuls un numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et le nom d'une entreprise pouvaient être utilisés. Cette nouvelle option vise à renforcer la protection du public et des entreprises.

En plus de pouvoir connaître les informations contenues dans le registre des entreprises au sujet d'une entreprise, le public peut vérifier si une personne est liée à une ou à plusieurs entreprises. Ainsi, la nouvelle option de recherche contribue à améliorer la transparence des entreprises.

Pour plus de détails sur cette nouvelle option, consultez la page Web suivante : Recherche au registre des entreprises.

Faits saillants

Le Registraire des entreprises a le mandat de tenir un registre depuis 30 ans. Ce registre contient de l'information sur plus de 1 million d'entreprises assujetties à la Loi sur la publicité légale des entreprises sur tout le territoire du Québec.

Le Registraire des entreprises contribue à la protection des entreprises, des associations et des citoyens en ce qui concerne leurs relations économiques et sociales en appliquant les différentes lois régissant les entreprises et leurs activités.

Le Registraire des entreprises contribue également aux actions de prévention et de lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et la corruption.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

Facebook : facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

X : twitter.com/messqc

LinkedIn : linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796