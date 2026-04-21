Régions, résultats et ambitions : Christine Fréchette dévoile la composition de son nouveau Conseil des ministres
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
21 avr, 2026, 15:40 ET
QUÉBEC, le 21 avril 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, a dévoilé aujourd'hui, avec une grande fierté, la composition de son nouveau Conseil des ministres.
La répartition des responsabilités au sein de ce Conseil des ministres est la suivante :
Mme Christine Fréchette
Première ministre
M. Ian Lafrenière
Ministre de la Sécurité intérieure
Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit
Vice-premier ministre
M. Eric Girard, député de Groulx
Ministre des Finances
Ministre responsable des Infrastructures
Mme Sonia LeBel
Ministre de l'Éducation
Leader parlementaire adjointe du gouvernement
M. Bernard Drainville
Ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie
Ministre responsable de la Stratégie maritime
Mme Sonia Bélanger
Ministre de la Santé
Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
M. Simon Jolin-Barrette
Ministre de la Justice
Ministre responsable des Affaires constitutionnelles
Mme France-Élaine Duranceau
Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor
Ministre de la Cybersécurité et du Numérique
M. Mathieu Lacombe
Ministre de la Culture et des Communications
M. Jean-François Roberge
Ministre de la Langue française
Ministre responsable de la Francophonie canadienne
Ministre responsable de la Laïcité
Ministre responsable des Institutions démocratiques
Ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels
M. Jean Boulet
Ministre du Travail
Ministre responsable des Relations canadiennes
M. François Bonnardel
Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
Leader parlementaire du gouvernement
Mme Kateri Champagne Jourdain
Ministre des Ressources naturelles et des Forêts
Mme Pascale Déry
Ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Mme Martine Biron
Ministre de l'Enseignement supérieur
Ministre responsable de la Condition féminine
M. Samuel Poulin
Ministre des Affaires municipales
Mme Catherine Blouin
Ministre de la Famille
M. Donald Martel
Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
M. Christopher Skeete
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie
Ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise
Ministre responsable de la Lutte contre le racisme
M. Benoit Charette
Ministre des Transports et de la Mobilité durable
Mme Amélie Dionne
Ministre du Tourisme
M. Jean-François Simard
Ministre de l'Emploi
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
Mme Chantal Rouleau
Ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire
Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal
M. Lionel Carmant
Ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance
Mme Karine Boivin Roy
Ministre responsable de l'Habitation
Mme Kariane Bourassa
Ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air
M. Mathieu Lévesque
Ministre responsable de la Jeunesse
Ministre délégué aux Régions
M. Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean
Ministre délégué au Développement économique régional
M. Daniel Bernard
Ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises
Participent également au Conseil des ministres :
M. Yves Montigny
Président du caucus du gouvernement
M. François Jacques
Whip en chef du gouvernement
Citation :
« C'est avec une immense fierté que je dévoile aujourd'hui la composition de notre nouveau Conseil des ministres. Les Québécoises et les Québécois pourront compter sur une nouvelle équipe compétente, ambitieuse et déterminée à diminuer le coût de la vie des Québécois, propulser l'économie, rénover les écoles, les hôpitaux et les routes, améliorer les services aux Québécois et protéger notre identité nationale. Dès maintenant, on se met au travail pour bâtir l'avenir. »
Christine Fréchette, première ministre du Québec
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017
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