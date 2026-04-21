Régions, résultats et ambitions : Christine Fréchette dévoile la composition de son nouveau Conseil des ministres

QUÉBEC, le 21 avril 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, a dévoilé aujourd'hui, avec une grande fierté, la composition de son nouveau Conseil des ministres.

La répartition des responsabilités au sein de ce Conseil des ministres est la suivante :

Mme Christine Fréchette

Première ministre

M. Ian Lafrenière

Ministre de la Sécurité intérieure

Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Vice-premier ministre

M. Eric Girard, député de Groulx

Ministre des Finances

Ministre responsable des Infrastructures

Mme Sonia LeBel

Ministre de l'Éducation

Leader parlementaire adjointe du gouvernement

M. Bernard Drainville

Ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Ministre responsable de la Stratégie maritime

Mme Sonia Bélanger

Ministre de la Santé

Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

M. Simon Jolin-Barrette

Ministre de la Justice

Ministre responsable des Affaires constitutionnelles

Mme France-Élaine Duranceau

Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Ministre de la Cybersécurité et du Numérique

M. Mathieu Lacombe

Ministre de la Culture et des Communications

M. Jean-François Roberge

Ministre de la Langue française

Ministre responsable de la Francophonie canadienne

Ministre responsable de la Laïcité

Ministre responsable des Institutions démocratiques

Ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

M. Jean Boulet

Ministre du Travail

Ministre responsable des Relations canadiennes

M. François Bonnardel

Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Leader parlementaire du gouvernement

Mme Kateri Champagne Jourdain

Ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Mme Pascale Déry

Ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Mme Martine Biron

Ministre de l'Enseignement supérieur

Ministre responsable de la Condition féminine

M. Samuel Poulin

Ministre des Affaires municipales

Mme Catherine Blouin

Ministre de la Famille

M. Donald Martel

Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

M. Christopher Skeete

Ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Ministre responsable de la Lutte contre le racisme

M. Benoit Charette

Ministre des Transports et de la Mobilité durable

Mme Amélie Dionne

Ministre du Tourisme

M. Jean-François Simard

Ministre de l'Emploi

Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Mme Chantal Rouleau

Ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

M. Lionel Carmant

Ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Mme Karine Boivin Roy

Ministre responsable de l'Habitation

Mme Kariane Bourassa

Ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

M. Mathieu Lévesque

Ministre responsable de la Jeunesse

Ministre délégué aux Régions

M. Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean

Ministre délégué au Développement économique régional

M. Daniel Bernard

Ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Participent également au Conseil des ministres :

M. Yves Montigny

Président du caucus du gouvernement

M. François Jacques

Whip en chef du gouvernement

Citation :

« C'est avec une immense fierté que je dévoile aujourd'hui la composition de notre nouveau Conseil des ministres. Les Québécoises et les Québécois pourront compter sur une nouvelle équipe compétente, ambitieuse et déterminée à diminuer le coût de la vie des Québécois, propulser l'économie, rénover les écoles, les hôpitaux et les routes, améliorer les services aux Québécois et protéger notre identité nationale. Dès maintenant, on se met au travail pour bâtir l'avenir. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017