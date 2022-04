Régions du Québec - le gouvernement investit 1 M$ pour la recherche et la formation universitaire sur le thème de la ruralité dans Charlevoix

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, annonce aujourd'hui l'attribution d'une somme maximale d'un million de dollars en 2022-2023 à l'Institut national de recherche scientifique (INRS) pour la mise sur pied d'un bureau de projet chargé de réaliser une étude d'opportunité concernant le développement de l'offre de formation, de la recherche et du transfert de connaissances sur le thème de la ruralité.

Pour l'occasion, elle était accompagnée de Mme Émilie Foster, adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Charlevoix‒Côte-de-Beaupré, de M. Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS, et de Mme Janice Bailey, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies, au nom de Mme Louise Poissant, directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec - Société et culture.

Ainsi, le gouvernement investit pour faire du Québec un leader en formation et en recherche dans les différents aspects qui entourent le phénomène de la ruralité. Plus globalement, la mise sur pied de ce bureau de projet permettra d'analyser les meilleures avenues à emprunter pour développer nos connaissances relatives à l'écosystème rural. Le gouvernement a à cœur le bien-être de la population vivant sur ses territoires ruraux. Sans contredit, l'accroissement de nos connaissances sur le sujet s'avérera un atout important pour permettre à notre société d'offrir des milieux de vie de qualité aux communautés qui habitent ces régions et de s'assurer qu'elles jouent pleinement leur rôle de développement social, économique et culturel dans le Québec tout entier.

Citations :

« Nous savons que vivre, étudier, travailler et faire des affaires dans une région rurale vient avec son lot de caractéristiques et de défis uniques. Nous savons également que pour bien comprendre ces spécificités, la recherche universitaire demeure un outil précieux. Pour toutes ces raisons, je me réjouis du soutien accordé à l'Institut national de recherche scientifique pour la mise sur pied d'un bureau de projet chargé de réaliser une étude d'opportunité. Je suis heureuse de voir que l'INRS répond à l'appel que nous avons fait aux universités pour qu'elles jouent un rôle plus important dans la société et se rapprochent encore davantage des acteurs sociaux et des milieux où elles œuvrent. S'intéresser à la ruralité est une idée porteuse que nous appuyons avec beaucoup d'enthousiasme. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« L'annonce d'aujourd'hui me réjouit pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce projet nous donne l'occasion de faire rayonner Charlevoix et d'en faire le berceau de la recherche sur la ruralité au Québec. Il est important de favoriser les synergies entre les établissements d'enseignement supérieurs et d'innover avec les communautés rurales du Québec. Le domaine de la recherche en enseignement supérieur est une richesse sur laquelle il faut absolument miser pour le développement du Québec. En deuxième lieu, je me réjouis, car la mise sur pied d'un bureau de projet concernant la recherche sur le thème de la ruralité dans Charlevoix répond directement aux trois enjeux mis de l'avant dans le rapport du scientifique en chef sur l'université québécoise du futur, dossier auquel j'ai participé et qui me tient à cœur. »

Émilie Foster, adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, députée de Charlevoix‒Côte-de-Beaupré

« L'INRS est fier de pouvoir élargir sa contribution aux grands enjeux scientifiques auxquels fait face le Québec. C'est notre mission. Aujourd'hui, le gouvernement nous permet de structurer nos efforts pour faire face aux enjeux complexes du monde rural. Nous voulons développer de nouveaux savoirs et de nouvelles avenues de formation qui répondent aux besoins des régions rurales et nous voulons le faire ici, en partenariat avec le milieu. »

Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS

« Depuis plusieurs années, le Fonds de recherche du Québec - Société et culture soutient la recherche sur différents enjeux liés à la ruralité : vieillissement à domicile, maintien des services de proximité, aménagement du territoire en zone agricole, protection des paysages, etc. L'initiative annoncée aujourd'hui par la ministre McCann s'incarne dans un pôle universitaire dynamique et viendra mobiliser encore davantage l'expertise ainsi que la recherche déployée dans ce domaine, ce qui favorisera l'intersectorialité des savoirs et un avenir inclusif et durable pour nos régions. »

Louise Poissant, directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec - Société et culture

« Nous sommes très heureux de cette annonce fort positive pour l'ensemble des municipalités du Québec, particulièrement pour la région de Charlevoix, présentement visée pour l'implantation de ce bureau de projet. Elle s'inscrit en droite ligne avec notre planification de développement durable ciblant l'éducation supérieure et la recherche comme moteurs du développement local, diversifiant notre économie. La ruralité est un sujet qui nous touche de près et nous serons ravis de collaborer avec l'INRS dans ce projet. »

Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul

Faits saillants :

En 2022-2023, un montant maximal de 1 million de dollars est accordé à INRS. À compter de 2023-2024, ce montant passera à 800 000 $.

L'INRS est un établissement universitaire de recherche et de formation de 2 e et 3 e cycle du réseau de l'Université du Québec. Il se distingue des autres universités par sa vocation, son mode de financement et son organisation multidisciplinaire.

et 3 cycle du réseau de l'Université du Québec. Il se distingue des autres universités par sa vocation, son mode de financement et son organisation multidisciplinaire. L'idée de la mise sur pied du bureau de projet se veut une réponse à certaines recommandations et aux trois enjeux mis de l'avant dans le rapport du scientifique en chef sur l'université québécoise du futur.

Liens connexes :

Pour connaître les détails du rapport sur de l'université québécoise du futur :

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/depot-du-rapport-sur-luniversite-quebecoise-du-futur

Ministère de l'Enseignement supérieur :

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/sup_recherche?lang=en

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

https://www.linkedin.com/company/339645/admin/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Sources : Valérie Chamula, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 418 809-1180, [email protected]