Régionalisation des personnes immigrantes - Annonce d'un soutien de plus de 375 000 $ au Centre Alpha Lira pour l'intégration et la rétention des nouveaux arrivants dans la région de la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 21 mars 2024 /CNW/ - La ministre de l'Immigration, de l'Intégration et de la Francisation (MIFI), Mme Christine Fréchette, et la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, sont heureuses d'annoncer un soutien financier de 377 488 $ au Centre Alpha Lira, dans le cadre du Programme de soutien à la mission, pour une période de trois ans.

Ce financement permettra de soutenir l'organisme dans sa mission d'offrir des services d'accueil et d'intégration aux personnes immigrantes ainsi qu'un soutien aux entreprises de la région qui font appel à l'immigration pour recruter de la main-d'œuvre. Le Centre Alpha Lira cherche à amener les nouveaux arrivants à prendre une place active dans la communauté grâce à des formations qui permettent de briser l'isolement, de développer l'autonomie, et ce, en français, pour améliorer leurs chances d'intégrer le marché de l'emploi.

Le Programme de soutien à la mission (PSM) du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration vise à soutenir financièrement les organismes communautaires autonomes dont la mission principale s'inscrit dans les champs de mission du MIFI. Cet investissement s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d'encourager la régionalisation de l'immigration au Québec et de favoriser l'intégration sociale, culturelle et économique des nouveaux arrivants.

L'organisme est également un important partenaire du Ministère dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités (PAC), du Programme d'accompagnement et de soutien à l'Intégration (PASI) et du Programme d'intégration linguistique pour les immigrants (PILI). Il vient prêter main forte aux conseillers en immigration régionale et aux agents d'aide à l'intégration de la Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord (DRSLSJCN).

« Notre gouvernement est résolument engagé à favoriser l'intégration en français des personnes immigrantes, pour qu'elles se sentent, ici, chez elles et qu'elles puissent contribuer au développement économique et social du Québec. Pour y arriver, nous pouvons compter sur la collaboration des acteurs locaux partout au Québec, qui sont les mieux placés pour créer des ponts entre les nouveaux arrivants et leur communauté d'accueil. L'aide financière accordée au Centre Alpha Lira participe concrètement à cet effort pour bâtir des milieux de vie accueillants et stimulants pour tous. C'est l'ensemble de la collectivité qui bénéficie d'une diversité riche en talents et en compétences. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et députée de Sanguinet

« Je suis très heureuse d'annoncer, en présence de ma collègue, la ministre Fréchette, ce soutien financier de 377 488 $ au Centre Alpha Lira. Une immigration réussie est essentielle pour le développement et le dynamisme de notre région. Je tiens à saluer le travail essentiel de toute l'équipe du Centre Alpha Lira, qui contribue à la réussite de l'intégration des personnes immigrantes de la Côte-Nord. Merci à celles et à ceux qui se dévouent, au quotidien, à faire de notre région, un milieu encore plus accueillant ! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

