Régionalisation de l'immigration - L'UMQ lance la campagne « Jeter l'ancre au Québec »

SAINT-HYACINTHE, QC, le 27 juin 2023 /CNW/ - C'est en présence de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, madame Christine Fréchette, que l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé aujourd'hui, à Saint-Hyacinthe, sa campagne nationale « Jeter l'ancre au Québec ». Cette campagne met en lumière les régions et les municipalités, comme terres d'accueil et d'enracinement, auprès des personnes ayant un projet d'immigration au Québec.

Dès aujourd'hui, il est possible de consulter le site Web https://jeterlancreauquebec.umq.qc.ca/. Vous retrouverez différentes informations sur les régions administratives ainsi que trois capsules vidéo, rassemblant des témoignages de personnes immigrantes déjà bien installées au Québec.

« Au cours des dernières semaines, je suis allé dans toutes les régions. À la suite de cette grande tournée, un constat est clair : le Québec, peu importe où l'on se trouve, est un monde de possibilités. De la Gaspésie à l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord à l'Estrie, nous pouvons nous épanouir dans des milieux de vie accueillants et inclusifs. C'est ce que la campagne de l'UMQ porte comme message. », a souligné le président de l'UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse.

« Je salue les efforts déployés par l'Union des municipalités du Québec pour favoriser la régionalisation de l'immigration. La mise en œuvre de cette campagne promotionnelle permettra de faire rayonner les nombreux avantages de s'établir en région et de soutenir l'accueil, l'établissement et l'intégration, en français, des personnes immigrantes dans les municipalités. Je suis convaincue que ce projet sera bénéfique tant pour les nouveaux arrivants que pour les collectivités d'accueil. », affirme la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Christine Fréchette.

Cette initiative est rendue possible grâce à la contribution financière de 643 000 $ du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités. Cette aide financière accordée à l'UMQ s'échelonne sur une période de trois ans pour développer trois volets d'action liés à la valorisation des municipalités et des régions, à l'employabilité ainsi qu'à l'expertise municipale.

