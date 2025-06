Régime québécois d'assurance parentale : un régime en santé qu'il faut continuer de dorloter

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) se réjouit de l'excellente santé financière du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) et entend participer activement aux consultations annoncées par la ministre de l'Emploi visant à ajuster ce programme.

« Le Québec peut être fier de son régime public d'assurance parentale, sans doute parmi les meilleurs au monde. Cela dit, le RQAP, comme partie intégrante de la politique familiale québécoise, doit continuer à évoluer et à répondre toujours de mieux en mieux aux besoins des futurs parents. La CSQ sera heureuse de participer aux consultations annoncées par la ministre ce matin », a déclaré Nadine Bédard-St-Pierre, première vice-présidente de la CSQ.

Il va de soi que les personnes salariées et les travailleuses et travailleurs autonomes profiteront aussi de la réduction de 8 % du taux de cotisation qui entrera en vigueur, à compter du 1er janvier 2026. Mentionnons toutefois que, pour ces personnes cotisantes, individuellement, l'effet est minime.

Il faut noter que la réduction du taux de cotisation annoncée et les éventuelles bonifications du régime sont rendues possibles en raison d'une baisse marquée du taux de natalité au cours des dernières années, diminuant ainsi les engagements financiers du régime. La bonne nouvelle des surplus projetés du RQAP résulte donc de la moins bonne nouvelle que constitue cette baisse du taux de natalité.

Cependant, la CSQ est surtout heureuse de l'engagement de la ministre Champagne Jourdain de poursuivre les réflexions et d'amorcer un processus de consultation des parties prenantes en vue de continuer d'améliorer le RQAP, au bénéfice des nouveaux parents québécois.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

