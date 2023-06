Régime forestier - L'UMQ demande la mise en place rapide d'une table de consultation

ALMA, QC, le 2 juin 2023 /CNW/ - À l'occasion de la rencontre du Comité sur la forêt de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), les membres ont demandé la création rapide d'une table de consultation sur le régime forestier québécois.

Pour l'Union, après une décennie d'existence, le régime forestier n'est plus collé aux réalités d'aujourd'hui, et ce, particulièrement dans un contexte où l'industrie se transforme, l'inflation persiste et la pénurie de main-d'œuvre se cristallise.

« Je tenais à être au Lac-Saint-Jean aujourd'hui pour discuter des priorités des régions forestières. Pour l'Union, le constat est clair : les défis abondent et le régime forestier doit s'adapter. C'est une priorité pour l'UMQ, puisque c'est la vitalité de nos milieux qui en dépend. Il faut se mettre au travail dès maintenant », a souligné le président de l'UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse.

« Nous proposons une démarche structurante pour un nouveau régime forestier. On doit discuter de tous les enjeux, notamment l'approvisionnement et la mise en marché des bois. On souhaite une approche à géométrie variable, pour que la réalité de chaque milieu soit prise en compte. La forêt en Outaouais n'est pas du tout la même que celle dans le Nord-du-Québec », a mentionné pour sa part le président du Comité sur la forêt de l'UMQ et maire de Thurso, monsieur Benoît Lauzon.

Rappelons que les membres du Comité sur la forêt de l'UMQ ont présenté l'an dernier une feuille de route pour un aménagement durable de la forêt, comprenant trois axes : Biomasse et énergie, Sylviculture et aménagement forestier et industrie et économie.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source :Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]