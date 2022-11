Régime de rentes du Québec : les rentes seront augmentées de 6,5 % en 2023

QUÉBEC, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À partir de janvier prochain, plus de 2,2 millions de bénéficiaires du Régime de rentes du Québec (RRQ) verront leur rente augmenter de 6,5 %. Les rentes du Régime sont indexées chaque année, comme le prévoit la loi, en fonction de la moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada.

Grâce à ce rajustement annuel, les rentes versées par le Régime de rentes du Québec sont protégées contre le risque d'inflation. Les personnes touchées sont les bénéficiaires des rentes de retraite, de conjoint survivant, d'invalidité, d'enfant de cotisant invalide et d'orphelin. Rappelons qu'une personne doit avoir cotisé suffisamment au Régime de rentes du Québec pour qu'elle ou ses proches puissent recevoir des prestations.

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et la mesure de l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l'évolution du système de retraite et contribue à la sécurité financière des Québécoises et des Québécois.

