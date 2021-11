Régime de rentes du Québec : les rentes seront augmentées de 2,7 % en 2022

QUÉBEC, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À partir de janvier prochain, plus de 2,2 millions de bénéficiaires du Régime de rentes du Québec (RRQ) verront leur rente augmenter de 2,7 %. Les rentes du RRQ sont indexées chaque année, comme le prévoit la loi, en fonction de la moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada.

Grâce à cet ajustement annuel, les rentes versées en vertu du RRQ sont protégées contre le risque d'inflation. Il touche les bénéficiaires des rentes de retraite, de conjoint survivant, d'invalidité, d'enfant de cotisant invalide et d'orphelin. Rappelons qu'une personne doit avoir cotisé suffisamment au RRQ pour qu'elle ou ses proches puissent recevoir leurs prestations.

Taux de cotisation et maximum des gains admissibles

À partir de janvier 2022, le taux de cotisation au RRQ sera de 12,30 %. Les cotisations sont prélevées à parts égales auprès du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs autonomes doivent assumer les deux parts.

La cotisation maximale pour une personne salariée sera de 3 776 $, soit de 3 315 $ pour le régime de base et de 461 $ pour le régime supplémentaire.

Le maximum des gains admissibles (MGA), c'est-à-dire le montant maximal sur lequel un travailleur cotise, sera, l'an prochain, de 64 900 $ au lieu de 61 600 $. Les cotisations sont prélevées sur la portion du salaire qui se situe entre l'exemption générale de 3 500 $ et le MGA.

Faits saillants concernant le RRQ

Depuis janvier 2019, le RRQ est composé de deux régimes : le régime de base (mis en place en 1966) et le régime supplémentaire, qui résulte de la bonification.

En 2022, le taux de cotisation pour le régime de base demeure à 10,80 %.

demeure à 10,80 %. Quant au régime supplémentaire, il verra son taux de cotisation passer de 1,0 % à 1,5 % l'an prochain. Rappelons que les cotisations pour ce régime sont introduites graduellement jusqu'en 2025.

il verra son taux de cotisation passer de 1,0 % à 1,5 % l'an prochain. Rappelons que les cotisations pour ce régime sont introduites graduellement jusqu'en 2025. Le RRQ constitue une source de revenu importante à considérer dans une planification financière de la retraite, puisqu'il remplacera entre 25 % et 33,33 % des revenus de travail lors de la retraite, et ce, jusqu'au décès.

Chaque année, Retraite Québec remet en circulation plus de 17 milliards de dollars dans l'économie québécoise en versement de rentes et de prestations du RRQ.

Retraite Québec, partenaire de votre sécurité financière

Retraite Québec célèbre cette année son cinquième anniversaire. Depuis 2016, l'organisation administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et la mesure de l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l'évolution du système de retraite et contribue à la sécurité financière des Québécoises et des Québécois.

