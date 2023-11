Régime de rentes du Québec : augmentation de 4,4 % des rentes en janvier 2024

QUÉBEC, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre des Finances du Québec et ministre responsable de Retraite Québec, M. Eric Girard, annonce qu'à partir de janvier prochain, les rentes du Régime de rentes du Québec augmenteront de 4,4 %. L'augmentation aidera plus de 2,2 millions de bénéficiaires à maintenir leur pouvoir d'achat.

Cette augmentation, calculée annuellement en fonction de l'Indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada, touche les bénéficiaires des rentes de retraite, de conjoint survivant, d'invalidité, d'enfant de cotisant invalide et d'orphelin.

« L'indexation du Régime de rentes du Québec aidera plus de 2,2 millions de Québécoises et Québécois à maintenir leur pouvoir d'achat. Par le biais du Régime de rentes du Québec, ce sont près de 17 milliards de dollars qui sont distribués chaque année dans l'économie du Québec. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable de Retraite Québec

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et la mesure de l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l'évolution du système de retraite et contribue à la sécurité financière des Québécoises et des Québécois.

