Régime d'assurance parentale - Le PLQ fera des proposition constructives pour améliorer la Conciliation famille-travail-études

QUÉBEC, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Aujoud'hui, dans le cadre du début de l'étude détaillée du projet de loi n°51, le député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Travail, M. Monsef Derraji, entend participer de façon constructive à l'étude du projet de loi en soumettant des propositions réalistes et constructives et qui donnent suite aux demandes des groupes entendus lors aux consultations particulières.

Le rôle du père, une banque de congés mobiles, les parents monoparentaux, les familles recomposées, les parents étudiants et les travailleurs autonomes seront au cœur des échanges de M. Derraji en commission.

« Il y a des lacunes dans le projet de loi du ministre du Travail et je compte faire mon travail de député de l'opposition comme il se doit dans l'esprit de bonifier le projet de loi, et ce, au bénéfice des familles et des enfants. Nous avons entendu plusieurs groupes dans les dernières semaines, ce qui me permet de défendre leurs idées et demandes et d'être constructif. Je veux porter la voix des oubliés de ce projet de loi. »

M. Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole en matière de Travail

