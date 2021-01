Regards multidisciplinaires sur la pandémie de la Covid-19

Des professeurs de diverses universités canadiennes ainsi que des journalistes, des avocats et des politiciens seront invités à réfléchir au désengagement de l'État dans le domaine de la santé publique et des soins de longue durée, à l'incidence de la science sur les politiques publiques, à la communication politique des gouvernements, à la conciliation travail-famille et au rôle des médias dans la transmission des messages de santé publique, pour ne nommer que ces sujets.

Ces conférences publiques s'inscrivent dans le cadre du programme Leadership et responsabilité collective qui est offert pour la première fois aux étudiants en génie de l'ÉTS. M. Gérard Bouchard, sociologue à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), agit à titre de professeur invité de ce programme qui a reçu un soutien financier de la Fondation Jarislowski.

Pour en savoir plus sur la programmation complète et pour obtenir les accès Web aux conférences du mois de janvier, veuillez consulter le site Web de l'ÉTS à : https://www.etsmtl.ca/nouvelles/2021/conferences-publiques-ets/. Aucune inscription n'est requise.

Conférenciers :

À propos de la Fondation Jarislowsky

Le programme Leadership et responsabilité collective a pu être créé grâce au soutien de la Fondation Jarislowsky.

La Fondation Jarislowsky a été fondée par Stephen Jarislowsky, un important philanthrope et dirigeant d'entreprises canadien. La Fondation compte 37 chaires de recherche dans des domaines traitant de la démocratie, de la gouvernance, de la gestion du secteur public, des arts et de la médecine, et ce, partout au Canada.

La Fondation contribue à des programmes qui permettent aux étudiants de divers horizons de discuter d'enjeux contemporains avec des mentors et des experts reconnus. Ces programmes visent à développer la pensée critique des étudiants afin qu'ils deviennent des leaders pourvus d'une vision et d'une pensée stratégiques.

Stephen Jarislowsky est compagnon de l'Ordre du Canada et grand officier de l'Ordre national du Québec.

À propos de l'ÉTS

L'École de technologie supérieure est l'une des 10 constituantes de l'Université du Québec. Elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovatrice, le développement de nouvelles technologies et leur aptitude à transférer leurs connaissances en entreprise. Près de 1 ingénieur sur 4 au Québec obtient son diplôme de l'ÉTS, qui compte 11 000 étudiants, dont 2 650 aux cycles supérieurs. Spécialisée dans la formation appliquée et la recherche en génie, elle entretient un partenariat unique avec le milieu des affaires et l'industrie. Pour en savoir plus, visitez : etsmtl.ca .

