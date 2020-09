Regards croisés sur la crise d'Octobre : une incursion inédite dans les coulisses politiques de l'automne 1970

QUÉBEC, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le 28 septembre prochain, l'Assemblée nationale soulignera les cinquante ans de la crise d'Octobre en dévoilant le documentaire Regards croisés sur la crise d'Octobre. Grâce à de riches archives et aux témoignages de parlementaires qui ont vécu cette période particulière de l'intérieur, le fil historique des événements est retracé de manière inédite. Réelle incursion dans les coulisses du pouvoir québécois, le documentaire permettra aux citoyennes et aux citoyens de mieux comprendre la chronologie des faits et le climat de l'époque.

Réalisé à partir d'entrevues avec d'anciens parlementaires dans le cadre de la série Mémoires de députés, ce documentaire de 25 minutes se veut d'abord et avant tout une vitrine non partisane sur les humains qui ont vécu ces moments hors du commun.

Visionnez le documentaire sur différentes plateformes

Regards croisés sur la crise d'Octobre sera diffusé le lundi 28 septembre, à 19 h 30, sur le Canal de l'Assemblée nationale et dans le site Web de l'institution. Des rediffusions sont également prévues sur le Canal tous les dimanches et les lundis du mois d'octobre, à 19 h 30. Dès le 29 septembre, le documentaire sera aussi accessible sur la chaîne YouTube de l'institution (Assemblée nationale du Québec). Pour connaître la position du Canal de l'Assemblée dans sa région, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services de télédistribution.



