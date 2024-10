Régal pour enfants A&W gratuit offert à tous les enfants de 12 ans et moins le jour de l'Halloween

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Cette année A&W se joint aux festivités de l'Halloween avec une offre très spéciale. Le 31 octobre seulement, les enfants de 12 ans et moins obtiendront un Régal pour enfants GRATUIT en visitant un restaurant A&W! *Un Régal pour enfants est offert par enfant.

Cette promotion, valide uniquement le jeudi 31 octobre, est sans achat requis et offerte exclusivement sur place ou pour emporter dans les restaurants A&W, au Québec et partout au pays. Elle ne s'applique pas au service de livraison par des tiers, à l'appli A&W ni aux restaurants A&W en centres commerciaux. Un Régal pour enfants sera offert à chaque petit monstre!

Pour agrémenter leur collecte de bonbons, les enfants de 12 ans et moins pourront se gâter et faire le choix entre un Buddy Burger® au poulet, deux languettes de poulet ou un Buddy Burger® pour enfants avec ou sans fromage, le tout accompagné de tranches de pommes, d'une barre granola MadeGood™ et de lait 2 %. Ce délicieux repas aura de quoi satisfaire les appétits les plus monstrueux.

« A&W est un lieu de réunion pour les familles partout au pays depuis 1956 », dit Susan Senecal, présidente-directrice générale des Services alimentaires A&W du Canada. « Cette année, nous avons le plaisir de participer en grand à l'Halloween. Passez faire un tour dans votre restaurant A&W près de chez vous pendant votre récolte de bonbons! »

Le 31 octobre prochain, rendez-vous chez A&W avec votre enfant de 12 ans et moins pour recevoir une succulente surprise: un Régal pour enfants gratuit. Faites de votre restaurant A&W un arrêt incontournable pendant les activités de l'Halloween!

Cette offre ne s'applique pas au service de livraison par des tiers, à l'appli A&W ni aux restaurants A&W en centres commerciaux.

À propos d'A&W Canada

A&W est la première chaîne de burgers au Canada avec plus de 1000 restaurants fièrement détenus et exploités par des Canadiens. Reconnus pour notre célèbre Famille Burger, nous offrons des classiques savoureux comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos restaurants à travers le pays. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca .

