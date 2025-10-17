Réforme du réseau et gouvernance des soins : l'AEPC rappelle la valeur du modèle privé conventionné

MONTRÉAL, le 17 oct. 2025 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) réagit au rapport du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sur l'avenir des centres locaux de services communautaires (CLSC) et la gouvernance du réseau de la santé. Alors que la réflexion sur la modernisation du système public se poursuit, l'AEPC souhaite rappeler la pertinence et la solidité du modèle privé conventionné, un modèle qui allie responsabilité publique, proximité des soins et efficacité de gestion.

Un modèle ancré dans l'histoire du réseau québécois

L'AEPC tient également à souligner que l'un de ses membres, la Clinique communautaire Pointe-Saint-Charles, a joué un rôle historique déterminant dans l'évolution du réseau de la santé au Québec. Inspiré de modèles communautaires novateurs, cet établissement a été un pionnier dans la création des premiers services de santé intégrés au cœur des quartiers montréalais. Son approche a directement inspiré la mise en place des Centres locaux de services communautaires (CLSC), officiellement instaurés par le gouvernement du Québec en 1974.

Un modèle agile centré sur les besoins des usagers

« Les établissements privés conventionnés démontrent depuis plus de 65 ans qu'il est possible d'offrir des soins et services de grande qualité, accessibles à tous, tout en favorisant une gouvernance agile, responsable et ancrée dans la communauté. Ce modèle de gestion existe déjà en CLSC, en centre hospitalier de soins généraux et spécialisés et en CHSLD », a déclaré Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Des leçons à retenir pour la réforme actuelle

Dans le contexte actuel de réforme, l'AEPC estime que le modèle privé conventionné offre une voie de gouvernance équilibrée :

Il garantit la transparence et l'utilisation diligente des fonds publics ;

Il permet une plus grande souplesse décisionnelle adaptée aux besoins des communautés locales ;

Il favorise l'innovation organisationnelle, essentielle pour répondre aux défis du vieillissement de la population et à la complexité croissante des besoins en soins.

« Le réseau doit s'inspirer des modèles qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Le partenariat entre l'État et les établissements privés conventionnés est un exemple concret de complémentarité efficace au service des Québécoises et des Québécois », a conclu Annick Lavoie.

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui gèrent 63 établissements (60 CHSLD, 1 CLSC et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins de réadaptation et de proximité de qualité supérieure. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD, des soins de santé communautaire pour le volet CLSC et des soins médicaux et spécialisés de réadaptation pour le volet hôpitaux de réadaptation.

Source :

Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

https://aepc.qc.ca/

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements : Guy Therrien, 438 405-4884, [email protected]