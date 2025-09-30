L'AEPC appelle à un vaste chantier en matière de soins de santé et d'hébergement

MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) prend acte du discours inaugural prononcé mardi par le premier ministre François Legault à l'Assemblée nationale. Si plusieurs orientations sont porteuses pour le Québec, l'AEPC constate toutefois que le discours est demeuré muet face aux enjeux posés par le vieillissement de la population et l'alourdissement des clientèles en hébergement. L'AEPC réclame ainsi le retour des ententes de financement à plus long terme, comme c'était le cas avant 2015, pour permettre une meilleure prévisibilité, plutôt qu'une entente annuelle imposée année après année. Des ententes pluriannuelles permettant de continuer d'améliorer la qualité des soins offerts aux personnes les plus vulnérables et de développer de nouvelles places en hébergement de longue durée.

« Depuis plus de 66 ans, les établissements privés conventionnés (EPC) constituent une composante essentielle du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Ils offrent des milieux de vie et de soins sécuritaires et chaleureux de qualité à des milliers de personnes aînées et vulnérables. Mais pour continuer à remplir leur mission, les EPC ont besoin d'un financement qui soit juste, prévisible et adapté à la réalité, afin de pérenniser un modèle qui continue d'offrir un service à un coût moindre pour l'État pour une qualité similaire ou supérieure au réseau public. L'AEPC réitère sa volonté de collaborer avec le gouvernement du Québec dans le but de trouver des solutions durables, et ce, pour le bénéfice de toute la population », indique Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés -- (AEPC) regroupe 30 propriétaires gestionnaires qui gèrent 63 établissements (60 CHSLD, 1 CLSC et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins de réadaptation et de proximité de qualité supérieure. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD, des soins de santé communautaire pour le volet CLSC et des soins médicaux et spécialisés de réadaptation pour le volet hôpitaux de réadaptation.

