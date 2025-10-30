L'AEPC salue le retour de Mme Sonia Bélanger dans les dossiers des aînés et la félicite pour ses nouvelles fonctions

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) tient à féliciter Mme Sonia Bélanger pour sa nomination à titre de ministre des Services sociaux et à souligner son retour dans les dossiers des aînés, un secteur qu'elle connaît en profondeur et pour lequel elle a toujours démontré un engagement constant. L'AEPC lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions et offre sa collaboration pour continuer à bâtir, ensemble, des milieux de vie et de soins de qualité pour le bénéfice de tous.

« L'AEPC se réjouit pour les aînés de ce retour et exprime sa pleine confiance envers la capacité de Mme Bélanger à faire progresser les dossiers essentiels pour le mieux-être de ceux-ci. Son leadership, son sens de l'écoute et sa compréhension des enjeux du terrain permettront de poursuivre les efforts visant à améliorer l'accès, la qualité et l'humanité des services offerts aux aînés. Sa rigueur, sa sensibilité et son souci des personnes vulnérables sont des qualités précieuses pour relever les défis à venir. Mme Bélanger connaît les réalités du réseau public et du secteur privé conventionné comme peu de personnes. Nous remercions Mme Caroline Proulx pour le temps et l'écoute qu'elle a consentis aux dossiers des aînés. Nous lui souhaitons plein de succès dans ses nouvelles fonctions à l'Habitation. » - Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui gèrent 64 établissements (61 CHSLD, 1 CLSC et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins de réadaptation et de proximité de qualité supérieure. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD, des soins de santé communautaire pour le volet CLSC et des soins médicaux et spécialisés de réadaptation pour le volet hôpitaux de réadaptation.

