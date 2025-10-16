Des CHSLD privés conventionnés à nouveau à risque de fermeture

MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Quatre ans après le discours inaugural du premier ministre François Legault qui annonçait son intention de consolider le modèle privé conventionné pour l'hébergement des personnes aînées, l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) est consternée de l'absence de discussions sérieuses avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sur un financement assurant les services dans le futur. L'AEPC tire à nouveau la sonnette d'alarme : plusieurs établissements privés conventionnés se retrouveront à risque de fermeture au cours de la prochaine année si aucune mesure n'est annoncée.

Réunis en assemblée générale le 15 octobre, les membres de l'AEPC ont dressé un bilan très décevant des quatre dernières années, qui met en lumière l'absence de mesures structurelles pour rétablir la situation financière des établissements privés conventionnés au Québec et le risque élevé de bris de service dans la prochaine année. Les membres de l'AEPC ont aussi relevé que le financement annuel et de nombreuses conditions sont désormais imposés sans discussion préalable avec le MSSS.

« Nos membres ont répondu à l'appel lancé par le premier ministre en soutenant les services malgré un sous-financement chronique. Mais sans financement rehaussé et prévisible, qui ne peut être atteint que par une discussion sérieuse, le modèle atteint sa limite. Nous invitons le gouvernement à poser les gestes nécessaires pour assurer la pérennité des établissements privés conventionnés et préserver la qualité des soins offerts aux personnes les plus vulnérables », déclare Mme Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Les établissements privés conventionnés offrent des soins de première ligne, des soins médicaux et de réadaptation et d'hébergement de longue durée gérés par le secteur privé et communautaire, entièrement financés par l'État. Ils offrent des milieux de vie et de soins historiquement exemplaires. C'est un modèle socialement autant que financièrement avantageux pour le réseau québécois de la santé et des services sociaux.

Un financement ponctuel de 10 millions de dollars accordé l'an dernier par la ministre Sonia Bélanger avait permis d'éviter le pire, mais n'a pas réglé les problèmes de fond. En effet, avec cette aide, le portrait est passé de 16 à 12 établissements en situation déficitaire, et de 3 établissements sans but lucratif à un seul. Par ailleurs, les nouveaux EPC et les 2 hôpitaux de réadaptation avaient été exclus du calcul de l'aide. Ainsi, le portrait demeure aussi sombre aujourd'hui qu'avant l'aide d'urgence de l'an dernier. Pour l'AEPC, c'est le retour à la case départ.

Rappelons que l'AEPC a chiffré le rehaussement nécessaire à 25 millions de dollars par année.

« Nos établissements ont prouvé leur efficacité, leur humanité et leur capacité à innover depuis plus de 65 ans. De même, l'AEPC a toujours été un partenaire raisonnable dans la discussion des paramètres des ententes de conventionnement. Aujourd'hui, nous attendons du MSSS qu'il donne suite aux orientations du premier ministre et qu'il assure la continuité d'un partenariat qui a fait ses preuves », conclut Mme Lavoie.

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui gèrent 63 établissements (60 CHSLD, 1 CLSC et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins de réadaptation et de proximité de qualité supérieure. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD, des soins de santé communautaire pour le volet CLSC et des soins médicaux et spécialisés de réadaptation pour le volet hôpitaux de réadaptation.

https://aepc.qc.ca/

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements : Guy Therrien, 438 405-4884, [email protected]; Mathieu Santerre, 581 996-5344, [email protected]