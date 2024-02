Réforme de la construction : il faut rendre les métiers plus attirants, plus stables et pas le contraire! estime la CSN

MONTRÉAL, le 1er févr. 2024 /CNW/ - La crise du logement et les nombreux projets de construction au Québec exigent que l'on attire plusieurs milliers de nouvelles personnes dans les métiers de la construction. Pour y arriver, il faut rendre ces métiers plus attirants et plus stables, et pas le contraire !

« La vraie solution n'est pas de permettre à un métier d'exercer les tâches d'un autre métier, mais d'attirer plus de monde en formation et de développer les compétences. La vraie productivité passe par là. On a eu 47 000 inscriptions dans le nouveau programme de formation accélérée. Il faut plus de moyens pour favoriser l'inscription à des formations plus complètes, ça

presse », affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN. Le projet de loi dans sa forme actuelle risque au contraire d'enlever de la valeur aux métiers et même de compliquer les formations. Les jeunes ne peuvent pas, en effet, apprendre rapidement plusieurs métiers en même temps. La polyvalence a des limites.

De l'ouvrage en masse

Rappelons que la Société canadienne d'hypothèques et de logement estime qu'il manquera 860 000 nouveaux logements d'ici 2030 au Québec, selon Hydro-Québec, ses seuls chantiers nécessiteront 35 000 travailleurs et travailleuses de la construction au cours des prochaines années et qu'il faudra en plus bâtir de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux et de nouvelles usines ! « Ce n'est pas en pressant le citron de celles et de ceux qui sont déjà en place qu'on va y arriver. Ça va prendre des milliers de nouvelles personnes compétentes », ajoute Pierre Brassard, président de la CSN-Construction. Ce dernier rappelle que la spécialisation des métiers a une raison d'être. « Ce sont les patrons qui ont souhaité une spécialisation des métiers dans le passé et je suis convaincu que c'est ce qu'ils vont vouloir à nouveau quand la pénurie de main-d'œuvre actuelle sera réglée. La demande de "flexibilité" des entrepreneurs en construction, qui se retrouve en partie dans le projet de loi, est une position à courte vue », explique Pierre Brassard.

Démocratie syndicale et emplois en région

La CSN-Construction demande par ailleurs que le projet de loi facilite la démocratie syndicale en rendant le vote plus simple et en éliminant la paperasse qui tire la participation à un taux anémique depuis plusieurs périodes de changement d'allégeance syndicale.

La CSN-Construction estime aussi qu'il est primordial de continuer à accorder une priorité aux travailleuses et aux travailleurs de la région où se trouve le chantier. Or, le projet de loi interdit aux futures conventions collectives de limiter la mobilité interrégionale. L'accès aux chantiers de sa région est un élément important pour stabiliser les emplois et pour attirer des jeunes de toutes les régions dans le secteur. « Il n'y a aucune raison que les emplois en construction soient précaires quand on voit la montagne de chantiers qui va nous occuper pendant les prochaines décennies », ajoute Pierre Brassard. Le projet de loi ne reconnaît pas les efforts de celles et de ceux qui ont fait des études, comme les arpenteurs, qui ont un diplôme d'études professionnelles de 1800 heures. Il est décevant que cette tâche importante ne soit encore qu'un simple titre occupationnel et qu'elle ne soit pas reconnue comme un métier », ajoute-t-il.

Le président de la CSN-Construction salue par ailleurs la nouvelle possibilité de négocier la rétroactivité dans les prochaines conventions collectives.

La CSN-Construction réagira plus en détail après une étude approfondie du projet de loi dans la perspective de protéger les travailleuses et les travailleurs de toutes les régions.

À propos

CSN

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

CSN-Construction

Fondée en 1924, par et pour les travailleuses et les travailleurs, la CSN-Construction offre à ses membres tous les outils nécessaires pour défendre et pour améliorer leurs conditions de travail. Présente et engagée partout au Québec, la CSN-Construction représente 15 000 travailleuses et travailleurs de l'industrie de la construction.

SOURCE CSN

Renseignements: Thierry Larivière, Conseiller aux communications de la CSN, Cell. : 514-966-4380, Courriel : [email protected]