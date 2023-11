REFONTE DU RÉSEAU D'AUTOBUS : EXO LANCE SES CONSULTATIONS PUBLIQUES DANS LE SECTEUR L'ASSOMPTION -- TERREBONNE-MASCOUCHE

MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Du 20 novembre au 15 décembre 2023, exo invite les citoyens du secteur L'Assomption -- Terrebonne-Mascouche à participer aux consultations publiques à propos de la refonte du réseau d'autobus de leur secteur. Lors de cette première phase, les citoyens sont invités à partager avec exo leurs besoins et leurs suggestions pour aider à bâtir le réseau d'autobus le mieux adapté à leur réalité.

Trois manières de participer aux consultations publiques :

Sondage en ligne : 20 novembre au 15 décembre ;

Kiosques de consultation auprès des étudiants et du grand public Cégep de Lanaudière à Terrebonne : 28 novembre de 11 h à 14 h pour les étudiants et de 17 h à 20 h pour le grand public ; Cégep de Lanaudière à L'Assomption : 30 novembre de 11 h à 14 h pour les étudiants et de 17 h à 20 h pour le grand public ;

Séances de consultation virtuelles : 5 et 13 décembre de 19 h à 20h30.

En participant à l'une ou l'autre des activités de consultation publique, les citoyens courent la chance de remporter l'un des 2 titres de transport annuels, 12 titres de transport mensuels et 120 titres de de transport de 10 passages à gagner.

Un processus participatif de longue haleine

Grâce à l'ensemble des informations et des données recueillies au cours des consultations, exo dégagera les grandes orientations qui permettront de bâtir une première version du réseau d'autobus. En 2025, une deuxième phase de consultation permettra de valider le réseau proposé et d'identifier des pistes de bonification auprès de l'ensemble des parties prenantes des secteurs concernés, dont les citoyens.

Citation

« La refonte du réseau d'autobus d'exo vise à harmoniser le service afin de le rendre plus efficace, de répondre aux nouveaux besoins en déplacement de la population et de s'arrimer aux grands projets de transport collectif, et ce, en agissant comme partenaire de développement des municipalités. Puisque les citoyens et les usagers sont les premiers concernés par la refonte du réseau d'autobus de leur secteur, notre priorité est de les consulter tout au long de ce processus », indique Sylvain Yelle, directeur général d'exo

Toute l'information à propos du projet de refonte du réseau et les liens d'inscription aux séances de consultation se retrouvent dès maintenant sur la plateforme de consultation en ligne d'exo : exo.quebec/consultations-Assomption-Terrebonne-Mascouche.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo déplace les usagers des couronnes avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Jean-Maxime St-Hilaire, et Eric Edström, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]