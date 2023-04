Refonte du réseau d'autobus du secteur Laurentides -- Terrebonne-Ouest - EXO INVITE LES CITOYENS À S'EXPRIMER SUR LE NOUVEAU RÉSEAU D'AUTOBUS PROPOSÉ

MONTRÉAL, le 11 avril 2023 /CNW/ - Du 11 avril au 5 mai 2023, exo invite les citoyens du secteur Laurentides - Terrebonne-Ouest à participer à la deuxième phase des consultations publiques dans le cadre de la refonte du réseau d'autobus de leur secteur. Ces consultations ont pour objectif de valider que le réseau proposé répond aux besoins exprimés par la population et d'identifier les pistes de bonification.

Les citoyens peuvent dès maintenant consulter la documentation ainsi que la capsule d'information disponible sur la plateforme web de consultation d'exo à l'adresse consultations.exo.quebec. De plus, les citoyens peuvent y remplir un questionnaire en ligne pour partager avec exo leur opinion et leurs commentaires à propos du nouveau réseau d'autobus proposé. Les répondants courent la chance de gagner un abonnement annuel au transport collectif ou l'un des 18 titres mensuels Tous modes ABC.

Exo tiendra également cinq séances de consultation en virtuel et en présentiel où les citoyens et les étudiants seront invités à partager leurs idées de bonification à travers des ateliers participatifs :

13 avril à 19 h : Salle Annette-Savoie de Deux-Montagnes 19 avril à 19 h : Séance de consultation virtuelle (consultations.exo.quebec) 27 avril à 19 h : Carrefour étudiant du Collège Lionel-Groulx* de Sainte-Thérèse 29 avril à 13 h 30 : Centre culturel Laurent G. Belley à Lorraine 2 mai à 19 h : Agora du Cégep de Saint-Jérôme*

* Des activités de consultation sont également prévues sur l'heure du midi à l'intention des étudiants

Les faits saillants du nouveau réseau

Le nouveau réseau proposé à la population présente plusieurs améliorations aux usagers. Il est important de préciser que ce réseau est préliminaire et que les commentaires recueillis lors des consultations permettront de valider qu'il répond bien aux besoins de la population.

Parmi les améliorations, de nouvelles lignes structurantes permettront aux citoyens de se déplacer plus efficacement d'est en ouest et du nord au sud sur la couronne nord. Les trajets des lignes d'autobus seront plus directs dans le but de réduire le nombre de correspondances requises. Les étudiants bénéficieront d'une offre améliorée vers les cégeps situés sur la couronne nord et à Laval. Également, le nouveau réseau assure un arrimage des lignes d'autobus aux modes de transport structurants que sont le train de banlieue d'exo, le réseau de métro de la STM et l'antenne Deux-Montagnes du REM.

Une deuxième phase de consultations publiques

Cette deuxième phase de consultations fait suite à une première série de rencontres publiques menées à l'automne 2021 auprès des parties prenantes et des citoyens qui ont exprimé leurs attentes et leurs besoins en vue de la refonte. Les spécialistes d'exo se sont fondés sur les orientations qui s'en dégageaient pour élaborer le réseau préliminaire qui sera présenté aux citoyens lors de cette deuxième phase de consultation.

« La refonte du réseau d'autobus vise à mieux répondre aux besoins de nos clients en optimisant leurs déplacements, en améliorant la desserte locale ainsi qu'en offrant une meilleure connexion avec les autres modes de transport collectif métropolitains. Puisque le réseau est bâti au profit des citoyens, c'est une priorité pour exo de les consulter pour obtenir leur opinion et leurs propositions », indique Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Le programme de refonte des réseaux

Le programme de refonte des réseaux d'autobus se fait progressivement par secteur et à terme, l'ensemble des 13 secteurs d'exo seront reconfigurés. Le premier nouveau réseau sera implanté dans les secteurs Chambly-Richelieu-Carignan et Le Richelain-Roussillon dès la mise en service de l'antenne Rive-Sud du REM, prévue au printemps 2023.

Exo priorise la refonte du réseau d'autobus du secteur Laurentides - Terrebonne-Ouest pour qu'elle coïncide avec la mise en service de l'antenne Deux-Montagnes du REM, prévue pour la fin 2024. Dès lors, le réseau d'autobus desservira cet important projet de transport collectif.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 216 lignes d'autobus et 89 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Eric Edström, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]