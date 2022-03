Refondation en santé : les ostéopathes font partie de la solution pour soulager la première ligne

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Maillon important de l'offre de soins de santé au Québec, les ostéopathes font partie de la solution pour soulager la première ligne dans le plan de refondation du ministre Christian Dubé.

« Toutes les semaines, ce sont 50 000 traitements ostéopathiques qui se donnent au Québec et 80 % des clients qui consultent parce qu'ils ressentent de la douleur. L'apport de l'ostéopathie à la première ligne est primordial dans un contexte où l'accessibilité aux soins est difficile pour la population », explique Bertrand Courtecuisse, président d'Ostéopathie Québec.

Pourtant, l'ostéopathie n'est toujours pas encadrée par un ordre professionnel.

Malgré des consultations ayant rassemblé toutes les parties prenantes du milieu professionnel, l'Office des professions du Québec et le gouvernement trainent de la patte et tardent à encadrer l'ostéopathie, portant ainsi préjudice à la protection du public et aux praticiens.

« Les ostéopathes détournent déjà des milliers de patients du cabinet de leur médecin de famille et de l'urgence. Ils travaillent en interdisciplinarité et en collaboration avec l'ensemble des professionnels de la santé. Ils correspondent tout à fait à l'esprit d'offrir des soins à échelle humaine et performants, reste à leur offrir la reconnaissance juridique pleine et entière qu'ils méritent par l'annonce de la création d'un ordre professionnel », de conclure M. Courtecuisse.

Forte de ses 1700 membres, Ostéopathie Québec est la plus grande association d'ostéopathes au Québec et au Canada. L'association atteste de la formation des ostéopathes, offre des services professionnels aux membres, informe et protège la population québécoise.

SOURCE Ostéopathie Québec

Renseignements: Source : Gorette Linhares, responsable des communications, [email protected], 438 502-2728; Disponible pour entrevues : Bertrand Courtecuisse, président, D.O. [email protected], 514 577-5469