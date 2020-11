Réflexion sur la réalité policière - L'UMQ propose un nouveau partenariat entre Québec et les municipalités en matière de services policiers

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a participé aujourd'hui, par visioconférence, aux audiences publiques du Comité consultatif sur la réalité policière (CCRP) sur le livre vert Réalité policière au Québec : modernité, confiance et efficience, déposé en décembre 2019 par la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève Guilbault.

À cette occasion, les porte-paroles de l'UMQ ont proposé un nouveau partenariat entre Québec et les municipalités en matière de services policiers, dans un contexte où les interventions des corps policiers municipaux sont de plus en plus diversifiées et complexes et ne se limitent plus seulement à la criminalité.

« Les tragiques événements survenus le 31 octobre dernier à Québec ont encore davantage mis en lumière les interventions croissantes des corps policiers pour des problèmes de santé mentale générant de la détresse, des suicides et de la schizophrénie ou des enjeux sociaux tels que l'itinérance. Les municipalités se retrouvent donc à devoir combler le désengagement de l'État en santé, en services sociaux et en habitation. Voilà pourquoi il est essentiel que le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité jettent les bases d'un nouveau partenariat en matière de services policiers qui tienne compte des nouvelles réalités sociales », a déclaré la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

L'Union a également profité de sa présentation devant le CCRP pour mettre de l'avant d'autres recommandations afin de revoir l'organisation policière au Québec et d'améliorer la desserte offerte aux citoyennes et aux citoyens de toutes les régions. L'UMQ a notamment proposé au gouvernement du Québec de :

Offrir la possibilité d'intégrer la desserte policière de la Sûreté du Québec (SQ) aux municipalités et aux régies desservant des populations de moins de 100 000 habitants;

Encourager et faciliter le regroupement de certaines tâches des services policiers;

Encourager et faciliter la mise en commun de ressources provenant de plusieurs services policiers dans la lutte à certains types de criminalité tels que les crimes sexuels et la cybercriminalité;

Permettre à certaines municipalités desservies par la SQ de transférer leur desserte vers un service policier municipal limitrophe;

Revoir les niveaux de services obligatoires pour des municipalités et régies de police devant offrir un service de niveau 2 en raison de leur proximité avec un centre urbain.

« Pour les municipalités desservies par la SQ, le dépôt, en novembre 2019, du nouveau règlement sur les sommes payables, qui fixe les modalités du financement des services policiers pour ces municipalités pour les prochaines années, a permis de régler le volet crucial du financement. Or, il est maintenant urgent de compléter l'importante réforme de la répartition des effectifs à travers le Québec en fonction de l'évolution des besoins des communautés desservies », a indiqué le président de la Commission de la sécurité publique de l'UMQ et maire de Shawinigan, monsieur Michel Angers.

« Certaines municipalités ou régies policières municipales desservant des territoires moins populeux n'ont souvent pas les structures nécessaires pour faire face aux coûts importants que représente la gestion d'un service policier. Les municipalités de plus petite taille qui ont des corps policiers municipaux devraient, de notre point de vue, avoir la possibilité d'intégrer la desserte de la SQ », a conclu le président du Comité sur les corps de police municipaux de l'UMQ et maire de Thetford Mines, monsieur Marc-Alexandre Brousseau.

Le mémoire comprenant les recommandations détaillées de l'UMQ au sujet du livre vert sur la réalité policière est disponible en ligne sur son site Web.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

