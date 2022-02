Reflets de mémoire - Le Québec en images - L'histoire du Québec racontée dans un ouvrage richement illustré d'archives préservées par BAnQ

Petits et grands moments de l'histoire se révèlent sous nos yeux comme une séquence vivante du Québec en marche : contours de la Nouvelle-France, gestion de la colonie, visages des Premiers Peuples, action politique, infirmières et ouvriers, pêcheurs et hockeyeuses, familles nombreuses, nouveaux arrivants, bénédiction paternelle, revendications, grèves, écoles effervescentes, rassemblements et festivités inoubliables…

Certains retrouveront des souvenirs de jeunesse. D'autres en apprendront sur la contribution des gens qui ont habité le territoire depuis des millénaires, qui l'ont exploré, défriché ou arpenté, qui y ont navigué, qui l'ont transformé, qui l'ont chanté, qui l'ont aimé. Cette histoire nous mènera loin!

Le livre est édité et distribué par l'éditeur officiel du gouvernement, les Publications du Québec. Il est disponible en librairie ainsi qu'à publicationsduquebec.gouv.qc.ca où l'on peut en feuilleter une partie.

Citations

« Reflets de mémoire - Le Québec en images est le fruit de 100 ans de conservation et de mise en valeur d'un patrimoine documentaire inestimable par les Archives nationales. Parcourir les pages de cet ouvrage nous donne l'impression de feuilleter un album de famille. Les souvenirs se bousculent et engendrent davantage d'inspiration que de nostalgie. L'histoire du Québec, c'est un peu celle d'une famille métissée serrée qui s'est épanouie grâce à l'apport des Premiers Peuples, des vagues d'immigration et de chacune des générations qui se sont succédé. »

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

« Les Archives nationales constituent un gigantesque coffre aux trésors regroupant plus de 15 millions de photos et plus de 66 kilomètres de documents textuels. En plus de célébrer la mémoire du Québec, ce livre met en valeur le travail des photographes professionnels et amateurs. Ils sont nombreux à contribuer généreusement, au fil des ans, à l'enrichissement des fonds de BAnQ. »

Hélène Laverdure, conservatrice et directrice générale des Archives nationales à BAnQ

Reflets de mémoire - Le Québec en images

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Sous la direction d'Hélène Laverdure, Isabelle Crevier et François David

Les Publications du Québec

2021

225 pages

39,95 $

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois. La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre. Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents. La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques. BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Renseignements: Claire-Hélène Lengellé, Responsable des relations avec les médias, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, [email protected], 514 873-1101 poste 3199