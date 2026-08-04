Autoroute 40 (Félix-Leclerc) à L'Assomption et à Repentigny - Les travaux d'asphaltage débutent en direction ouest, entre la route 341 et la rue Valmont, dès le 7 août

LAVAL, QC, le 4 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de nouvelles entraves à la circulation sur l'autoroute 40 (Félix-Leclerc) à L'Assomption et à Repentigny, du 7 au 21 août, dans le cadre des travaux d'asphaltage de l'autoroute. Ce chantier permettra d'améliorer la sécurité et le confort de roulement des usagers de la route entre le pont Charles-De Gaulle et la route 341.

Gestion de la circulation

Les interventions seront réalisées durant la nuit afin de limiter les répercussions des entraves sur la circulation.

Autoroute 40, entre la route 341 (montée de l'Épiphanie) et la rue Valmont:

Fermetures partielles ou complètes de l'autoroute 40, en direction ouest, le dimanche, de 21 h à 5 h, du lundi au jeudi, de 20 h à 5 h, le vendredi, de 21 h à 7 h, et le samedi, de 21 h à 8 h; Lors des fermetures complètes, la circulation sera déviée sur la chaussée opposée de l'autoroute (i.e. à contresens), afin de maintenir au moins une voie ouverte par direction.

Fermeture complète de la sortie n o 106 (R-341, L'Assomption, L'Épiphanie, boulevard L.-P.-Picard) de l'autoroute 40, en direction ouest;

106 (R-341, L'Assomption, L'Épiphanie, boulevard L.-P.-Picard) de l'autoroute 40, en direction ouest; Fermeture complète de la bretelle d'accès menant de la route 341, dans les deux directions, vers l'autoroute 40, en direction ouest;

Fermeture complète de la sortie n o 102 (rue Valmont) de l'autoroute 40, en direction ouest;

102 (rue Valmont) de l'autoroute 40, en direction ouest; La limite de vitesse pourrait être réduite à 70 km/h;

La largeur de certaines voies pourrait être réduite à 3,5 mètres.

Lors des fermetures complètes, les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. La coordination des travaux sera effectuée de manière à limiter les incidences et les chemins de détour.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web Québec.ca/joindre-ministère-transports.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724