Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermetures du tunnel durant la fin de semaine du 3 juillet

MONTRÉAL, le 29 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'autoroute 25, y compris le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera fermée en direction de Montréal durant la fin de semaine du 3 juillet. Cette entrave est requise afin d'effectuer le transfert de la circulation sur les nouvelles dalles de l'autoroute 25 en direction nord, un peu après la sortie n° 3 (rue Notre-Dame, rue Hochelaga). Ce transfert permettra notamment de terminer les dalles de l'autoroute dans ce secteur, ainsi que celles de la bretelle vers l'avenue Souligny en direction ouest.

Fermetures de l’autoroute 25 durant la fin de semaine du 3 juillet (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Fermetures du tunnel durant la fin de semaine du 3 juillet (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

L'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, y compris le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera également fermée durant la nuit du 3 au 4 juillet. Cette entrave est requise pour effectuer des travaux d'entretien.

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, USA, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke de vendredi, 23 h, à lundi, 5 h. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute. L'autoroute 25 en direction nord sera accessible par la bretelle en provenance de l'avenue Souligny en direction est à compter de samedi, 8 h.

Fermeture de la voie de gauche de l'autoroute 25 en direction nord entre l'entrée de la bretelle en provenance de l'avenue Souligny en direction est et le viaduc Place Curatteau, de samedi, 6 h 30, à dimanche, 3 h.

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de nuit de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 4 (Montréal [centre-ville], pont Jacques-Cartier) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de vendredi, 23 h, à samedi, 8 h. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.



L'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute 25.

Les travaux pourraient être reportés ou prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

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En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]