Réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermetures de soir et de nuit du 28 juin au 2 juillet

QUÉBEC, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que le boulevard Laurier sera fermé entre l'échangeur autoroutier et la route de l'Église, au cours des soirées et des nuits du 28 juin au 2 juillet. Ces entraves sont requises afin d'appliquer la couche finale d'asphalte sur le boulevard Laurier et ainsi finaliser les travaux de réfection de la chaussée, dans le cadre du projet de réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

De plus, la piste polyvalente du pont de Québec sera fermée au cours des soirées et des nuits du 30 juin et du 1er juillet, afin d'installer le nouveau système d'éclairage.

Entraves et gestion de la circulation

Boulevard Laurier

Dimanche 28 juin, lundi 29 juin et mercredi 1er juillet, chaque fois de 20 h à 5 h 30 le lendemain matin :

Fermeture complète du boulevard Laurier, en direction est, entre l'échangeur autoroutier et la route de l'Église;

Fermeture complète de l'avenue Lavigerie, entre la rue des Châtelets et l'avenue Sasseville.

Mardi 30 juin, de 20 h à 5 h 30 le lendemain :

Fermeture complète du boulevard Laurier, dans les deux directions , entre l'échangeur autoroutier et la route de l'Église.

Jeudi 2 juillet, de 22 h à 5 h 30 le lendemain matin :

Fermeture complète du boulevard Laurier, en direction ouest, entre l'échangeur autoroutier et la route de l'Église.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Piste polyvalente du pont de Québec

Lundi 29 juin et mardi 30 juin, chaque fois de 20 h à 5 h 30 le lendemain :

Fermeture complète de la piste polyvalente du pont de Québec, dans les deux directions.

Les piétons et les cyclistes devront emprunter le service de navette pour passer d'une rive à l'autre : En direction de Québec : embarquement à la station de la Presqu'île (intersection des rues de la Mission et de la Presqu'île); En direction de Lévis : embarquement au terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis.



Finalisation des travaux du boulevard Laurier et levée de certaines entraves

Les entraves partielles en place sur le boulevard Laurier, entre l'échangeur autoroutier et la route de l'Église, seront levées graduellement durant la semaine du 28 juin, au fur et à mesure de l'avancement des opérations d'asphaltage. Ainsi, trois voies par direction seront disponibles sur cette portion, une fois les travaux d'asphaltage terminés.

À noter que les travaux se poursuivent dans le tunnel pour autobus et que des entraves partielles sur de courtes distances pourraient être nécessaires d'ici l'automne 2026 pour permettre l'accès au site et le déroulement de certaines opérations.

L'horaire des travaux pourrait être modifié en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]