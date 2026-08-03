Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermetures de l'autoroute 20 à Boucherville durant quatre fins de semaine

MONTRÉAL, le 3 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'autoroute 20 sera fermée à la sortie n° 95 (boulevard De Montarville), à Boucherville, une direction à la fois, durant les fins de semaine du mois d'août. Ces entraves sont requises afin d'effectuer le remplacement des joints du pont d'étagement au-dessus du boulevard De Montarville.

À noter qu'il n'y a pas de fermetures prévues pour des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine durant la semaine du 3 août, ainsi que la fin de semaine du 7 au 10 août.

Fermeture de l’autoroute 20 en direction ouest à Boucherville durant les fins de semaine du 7 et 21 août Fermeture de l’autoroute 20 en direction est à Boucherville durant les fins de semaine du 14 et 28 août

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute 20 en direction ouest

Fermeture complète de l'autoroute 20 en direction ouest entre la sortie n° 95 (boulevard De Montarville) et l'entrée en provenance du boulevard De Montarville.

Du vendredi 7 août, 23 h, au lundi 10 août, 5 h.



Du vendredi 21 août, 23 h, au lundi 24 août, 5 h.

Fermeture du boulevard De Montarville en direction sud, entre le chemin de Touraine et l'entrée de l'autoroute 20 en direction ouest, selon les mêmes dates, du vendredi 22 h 30 au lundi 5 h .

. Une voie sera ouverte, entre la rue Ampère et le chemin de Touraine, pour permettre d'accéder aux commerces. Un détour sera mis en place par la rue Ampère et le boulevard de Mortagne pour accéder à l'autoroute 20 dans les deux directions. Le boulevard De Montarville en direction nord demeurera ouvert.



Autoroute 20 en direction est

Fermeture complète de l'autoroute 20 en direction est entre la sortie n° 95 (boulevard De Montarville) et l'entrée en provenance du boulevard De Montarville.

Du vendredi 14 août, 23 h, au lundi 17 août, 5 h.



Du vendredi 28 août, 23 h, au lundi 1 er septembre, 5 h.

Fermeture du boulevard De Montarville en direction sud, sous l'autoroute 20, selon les mêmes dates, du vendredi 22 h 30 au lundi 5 h .

. Pour accéder à l'autoroute 20 en direction est en provenance du chemin de Touraine, un détour sera mis en place par l'autoroute 20 en direction ouest et l'échangeur de Mortagne. Le boulevard De Montarville en direction nord demeurera ouvert.



Une présence policière est prévue dans le secteur afin de faciliter la circulation.

Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les fermetures seront reconfirmées au début de chaque semaine.

Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

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En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]