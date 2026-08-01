MONTRÉAL, le 1er août 2026 /CNW/ -- Les travaux intensifs de réfection d'une partie de la dalle de béton de la travée du pont Honoré-Mercier en direction de la Rive-Sud sont terminés. Toutes les voies de circulation sont maintenant ouvertes.

Rappelons que depuis le 17 juillet, une seule voie était ouverte dans chaque direction sur le pont. L'entrée en provenance de la rue Airlie était également fermée.

Les travaux intensifs au pont Honoré-Mercier terminés à l'avance

Conscient des répercussions du chantier sur la mobilité du secteur, le Ministère, de concert avec les partenaires de Mobilité Montréal, avait déployé plusieurs mesures d'atténuation, aussi bien en transports collectifs que sur le plan du camionnage. Une interdiction de circulation pour les camions de trois essieux et plus était en effet en vigueur du lundi au vendredi, pendant les heures de pointe. Cette interdiction est également levée.

Le Ministère est très satisfait du travail accompli et remercie toutes les équipes qui ont contribué à mener ces interventions à terme, et ce, en avance sur l'échéancier prévu.

À titre de rappel, il y a une seule voie de circulation sur la partie centrale du pont, en direction de la Rive-Sud, du vendredi 31 juillet, 23 h, au lundi 3 août, 5 h. Cette entrave est mise en place par Ponts Jacques Cartier et Champlain.

D'autres entraves de moindre envergure seront requises au courant de l'année pour procéder à des réparations de la dalle de béton et d'acier ainsi que la peinture de la charpente métallique. Ces fermetures seront annoncées dès qu'elles seront connues.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

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