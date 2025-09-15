Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète du tunnel durant la nuit du 19 au 20 septembre
15 sept, 2025, 11:41 ET
MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une fermeture complète de l'autoroute 25 dans les deux directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la nuit du 19 au 20 septembre. Cette entrave est requise afin d'effectuer des interventions liées aux systèmes électriques et de communication du tunnel.
À noter que l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'avenue Souligny, demeura fermée jusqu'à samedi midi afin de procéder à des travaux de bétonnage.
La rue De Boucherville sera aussi fermée toutes les nuits de la semaine pour effectuer des travaux de réparation des structures de l'avenue Souligny.
Fermetures - Semaine du 15 septembre
Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud
- Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de vendredi 23 h à samedi 8 h.
- Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.
- L'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.
- Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'avenue Souligny, samedi de 8 h à midi.
- Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine demeurera ouvert et sera accessible à partir de l'avenue Souligny en direction est.
Autoroute 25 en direction de Montréal
- Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, USA, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance de la rue Hochelaga, de vendredi 23 h à samedi 8 h.
- Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.
Rue De Boucherville
- Fermeture de nuit de la rue De Boucherville en direction nord entre les rues Tellier et Hochelaga, de lundi à vendredi, de 21 h à 5 h.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.
Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.
