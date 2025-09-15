Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète du tunnel durant la nuit du 19 au 20 septembre

MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une fermeture complète de l'autoroute 25 dans les deux directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la nuit du 19 au 20 septembre. Cette entrave est requise afin d'effectuer des interventions liées aux systèmes électriques et de communication du tunnel.

À noter que l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'avenue Souligny, demeura fermée jusqu'à samedi midi afin de procéder à des travaux de bétonnage.

La rue De Boucherville sera aussi fermée toutes les nuits de la semaine pour effectuer des travaux de réparation des structures de l'avenue Souligny.

Fermetures - Semaine du 15 septembre

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ) entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke ) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de vendredi 23 h à samedi 8 h.

L'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke ) et l'avenue Souligny, samedi de 8 h à midi.

Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ) entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie , USA , Varennes , aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance de la rue Hochelaga, de vendredi 23 h à samedi 8 h. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Rue De Boucherville

Fermeture de nuit de la rue De Boucherville en direction nord entre les rues Tellier et Hochelaga, de lundi à vendredi, de 21 h à 5 h.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.

Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

