Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète de l'avenue Souligny en direction est durant la longue fin de semaine du 2 au 7 avril

MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une fermeture complète de l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, sera mise en place du 2 au 7 avril. Cette entrave est requise afin d'effectuer des travaux correctifs sur la chaussée de la bretelle menant de l'avenue Souligny en direction est vers l'autoroute 25 en direction nord.

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine demeurera ouvert dans la semaine du 30 mars au 7 avril.

Fermeture complète de l’avenue Souligny en direction est du 2 au 7 avril (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Fermetures - Fin de semaine du 2 au 7 avril

Avenue Souligny en direction est

Fermeture de l'avenue Souligny en direction est entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, de jeudi, 23 h, à mardi, 5 h.

Les bretelles d'accès à partir de l'avenue Souligny en direction est vers l'autoroute 25 seront fermées. Un chemin de détour balisé sera mis en place par les rues Notre-Dame et Hochelaga.



En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.

Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

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En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724