MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de fermetures à venir dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 13 et 520 au cours de la fin de semaine du 15 mai 2026. Ces fermetures sont requises dans le cadre des travaux de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520 (de la Côte-de-Liesse) au-dessus de l'autoroute 13 (Chomedey).

Entraves et gestion de la circulation

De vendredi 21 h 30 à samedi 3 h

De dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

Fermetures dans le secteur de l’échangeur des autoroutes 13 et 520 du 15 au 18 mai 2026. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Fermeture de l'A-520 EST entre la sortie n o 4 (A-13 / Laval / Lachine / Montée de Liesse) et l'entrée en provenance de l'A-13 NORD De samedi 3 h à dimanche 21 h 30, une voie sera ouverte, mais des épisodes de congestion sont à prévoir.

4 (A-13 / Laval / Lachine / Montée de Liesse) et l'entrée en provenance de l'A-13 NORD

De vendredi 23 h à dimanche 23h 59

Fermeture de la 23e Avenue en direction nord, entre la rue Louis-A. Amos et le chemin de la Côte-de-Liesse en direction est.

De samedi 2 h à dimanche 21 h

Fermeture de la bretelle de l'A-13 SUD vers l'A-520 EST.

De samedi 3 h à dimanche 20 h

Fermeture de la voie de desserte de l'autoroute 520 (chemin de la Côte-de-Liesse) en direction est, entre l'entrée vers l'A-13 SUD et la bretelle en provenance de l'A-13 NORD.

Fermeture de la bretelle de l'A-520 EST vers l'A-13 NORD.

Les détours seront balisés par une signalisation temporaire.

Le début de ces travaux pourrait être reporté en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]