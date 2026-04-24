Réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger - Fermeture partielle de l'avenue Viger Ouest et de la rue Saint-Urbain entre le 26 avril et le 18 mai

MONTRÉAL, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de la fermeture de deux voies sur trois de l'avenue Viger Ouest, entre les rues Clark et Côté, ainsi que de la fermeture d'une voie sur deux de la rue Saint-Urbain, entre la rue De la Gauchetière Ouest et l'avenue Viger Ouest, à compter du 26 avril jusqu'au 18 mai.

Ces fermetures sont nécessaires pour reconstruire des conduites de services publics dans le cadre de la réfection du pont d'étagement de la rue Saint-Urbain, au-dessus de la route 136.

Entraves et gestion de la circulation

Fermeture de deux voies sur trois de l'avenue Viger Ouest entre les rues Clark et Côté, du 26 avril, à 22 h, au 18 mai, à 5 h .

. Fermeture d'une voie sur deux de la rue Saint-Urbain entre la rue De la Gauchetière Ouest et l'avenue Viger Ouest, du 26 avril, à 22 h, au 18 mai, à 5 h . Les camions seront interdits entre le boulevard René-Lévesque Ouest et l'avenue Viger Ouest. Un chemin de détour balisé sera mis en place : En direction ouest par le boulevard René-Lévesque Ouest et la rue De Bleury pour rejoindre l'avenue Viger. En direction est par le boulevard René-Lévesque Ouest et la rue Berri pour rejoindre l'avenue Viger. La piste cyclable demeurera ouverte.

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Les travaux pourraient être reportés ou prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]