Boulevard Chauveau Ouest (route 358), au-dessus de l'autoroute Henri-IV (573) à Québec - Travaux de réfection du pont dès le 7 juin

QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de réfection du pont d'étagement situé sur le boulevard Chauveau Ouest (route 358), au-dessus de l'autoroute Henri-IV (573), à Québec, seront réalisés à compter du 7 juin. Ceux-ci s'échelonneront jusqu'au début novembre et entraîneront des entraves à la circulation. Ces travaux, qui se poursuivront en 2027, visent à maintenir la sécurité des usagers de la route et à prolonger la durée de vie de la structure.

Entraves et gestion de la circulation

Boulevard Chauveau Ouest, au-dessus de l'A-573

Fermeture d'une direction à la fois; la circulation sera déviée sur la chaussée opposée, en tout temps; La largeur des voies disponibles sera réduite à 3,1 mètres;

Fermetures complètes de courte durée, le soir et la nuit, lors de certaines interventions;

Limite de vitesse réduite entre 30 et 40 km/h dans la zone de travaux;

Maintien de la circulation pour les piétons et les cyclistes.

Autoroute 573, à la hauteur du boulevard Chauveau Ouest

Fermetures d'une voie sur deux, le soir et la nuit, lors de certaines interventions; La largeur des voies disponibles sera réduite à 3,5 mètres;

Fermetures complètes de bretelles d'accès, le soir et la nuit, du dimanche au jeudi; les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire;

Limite de vitesse réduite à 80 km/h dans la zone de travaux.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durableTél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724