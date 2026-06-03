Autoroute Henri-IV (573), à la hauteur de l'avenue Industrielle - Fermeture d'une voie de virage à gauche - Planifiez vos déplacements

QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de la Ville de Québec sur l'avenue Industrielle nécessiteront la fermeture de l'une des deux voies de virage à gauche de l'autoroute Henri-IV (573) en direction nord, à l'intersection de l'avenue Industrielle, du 7 au 12 juin.

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute Henri-IV (573), en direction nord, à l'intersection de l'avenue Industrielle

Fermeture de l'une des deux voies de virage à gauche, en tout temps.

La minuterie des feux de circulation à l'intersection sera adaptée afin de minimiser la congestion attendue. L'appel de piéton pourrait être un peu plus long qu'à l'habitude.

Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Pour toute demande concernant ces interventions, veuillez communiquer avec la Ville de Québec.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724