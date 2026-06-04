Fermetures de nuit sur les ponts Pierre-Laporte et de Québec entre les 7 et 18 juin

LÉVIS, QC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population des entraves de nuit prévues sur les ponts Pierre-Laporte et de Québec au cours des deux prochaines semaines. Le pont Pierre-Laporte sera partiellement fermé durant les nuits, entre le 7 et le 18 juin, tandis que le pont de Québec sera complètement fermé pendant les nuits du 7 au 11 juin.

Entraves et gestion de la circulation

Pont Pierre-Laporte

Direction sud (Lévis)

Une seule voie sera disponible pendant les périodes suivantes :

Dimanche 7 juin, de 22 h à 5 h le lendemain matin;

Mardi 9 juin et mercredi 10 juin, chaque fois de 21 h à 5 h le lendemain matin;

mercredi 10 juin, chaque fois de 21 h à 5 h le lendemain matin; Jeudi 11 juin, de 22 h à 5 h le lendemain matin. La bretelle menant du boulevard Champlain vers le pont Pierre-Laporte sera fermée une heure avant le début des entraves. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.



Direction nord (Québec)

Une seule voie sera disponible pendant les périodes suivantes :

Dimanche 14 juin, de 22 h à 5 h le lendemain matin;

Lundi 15 juin au mercredi 17 juin, chaque fois de 21 h à 5 h le lendemain matin;

mercredi 17 juin, chaque fois de 21 h à 5 h le lendemain matin; Jeudi 18 juin, de 22 h à 5 h le lendemain matin.

Ces entraves sont requises afin d'effectuer différentes interventions, soit l'inspection de la structure du pont Pierre-Laporte, l'entretien des luminaires et de l'asphaltage.

Exception (deux directions)

Lundi 8 juin, de 21 h à 5 h le lendemain : une seule voie sera disponible dans chaque direction.

Cette entrave est requise afin d'effectuer l'inspection de la structure du pont Pierre-Laporte et du pont Risi.

Pont de Québec

Fermeture complète, dans les deux directions, pendant les périodes suivantes :

Dimanche 7 juin au jeudi 11 juin, chaque fois de 23 h à 5 h 30 le lendemain matin;

jeudi 11 juin, chaque fois de 23 h à 5 h 30 le lendemain matin; Le trottoir restera ouvert pour les piétons et les cyclistes.

Une navette sera disponible pour les cyclomotoristes. En direction de Québec : embarquement à la station de la Presqu'île (intersection des rues de la Mission et de la Presqu'île). En direction de Lévis : embarquement au terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis.



Ces entraves sont requises afin de permettre au propriétaire de la structure du pont, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), de finaliser l'installation des échafaudages en prévision de travaux de nettoyage et de peinture.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les heures de fermeture pourraient être retardées, mais jamais devancées.

Il est également à noter que l'horaire des travaux pourrait être modifié en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]