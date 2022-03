Réfection et construction des infrastructures municipales - Plus de 1,5 M$ à Lac-Delage pour la construction d'un bâtiment municipal et communautaire

LAC-DELAGE, QC, le 2 mars 2022 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement, M. Sylvain Lévesque, est fier d'annoncer qu'une somme de 1 571 920 $ a été accordée à la Ville de Lac-Delage pour la construction d'un bâtiment municipal et communautaire.

Le nouveau bâtiment d'une superficie totale de 267 mètres carrés comprendra plusieurs espaces disposés sur un niveau. On y retrouvera notamment une aire de réception, une salle communautaire servant aussi de salle du conseil, une salle multifonctionnelle, des bureaux administratifs et une cuisinette. Le projet prévoit également plusieurs travaux extérieurs, dont l'aménagement de trottoirs et d'espaces de stationnement, l'installation de bancs et de supports à vélos ainsi que la construction de deux terrasses en bois.

« L'amélioration des infrastructures municipales est une des priorités de notre gouvernement et notre investissement pour la construction du nouveau bâtiment de Lac-Delage en est une preuve. Je me réjouis du soutien que nous offrons et je félicite toutes les personnes engagées dans cette réalisation. C'est une belle initiative qui offrira aux membres du personnel de la Ville ainsi qu'à la population un lieu de rassemblement convivial et sécuritaire. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de ministre responsable de notre belle région de la Capitale-Nationale, je suis fière de la contribution de votre gouvernement à cette nouvelle construction que je sais très importante pour la Ville de Lac-Delage. C'est en mobilisant nos efforts que nous avons le pouvoir de soutenir concrètement le rayonnement et la vitalité de nos milieux de vie. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis heureux que notre gouvernement prête main-forte à Lac-Delage afin qu'elle puisse concrétiser ce projet d'envergure. C'est une infrastructure moderne qui prendra place ici et qui répondra aux besoins de la Ville pour la tenue de ses diverses activités offertes à la communauté. Voilà un bel exemple de collaboration entre le gouvernement du Québec et le milieu municipal pour donner vie à un beau projet. Nous pouvons en être fiers! »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

« La subvention de 1 571 920 $ dans le cadre du programme de Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) est un cadeau du ciel pour nous. Sans cette aide financière, la Ville de Lac-Delage n'aurait pas été en mesure de concrétiser ce magnifique projet. »

Guy Rochette, maire de la Ville de Lac-Delage

Faits saillants :

Liens connexes :

