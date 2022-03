Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,7 M$ à la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables

SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES, QC, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, est fier d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 1 732 920 $ a été accordée à Saint-Joseph-des-Érables pour la construction de deux bâtiments municipaux.

Aux prises avec des espaces vétustes et souhaitant regrouper différents services, la Municipalité érigera, au 238, route des Fermes, un nouveau bâtiment d'une superficie de près de 520 mètres carrés. Une partie du bâtiment abritera les bureaux de l'hôtel de ville, comprenant notamment une salle de conférence, la salle du conseil et une cuisinette, tandis qu'une autre partie sera réservée aux espaces pour le garage municipal. Le projet comprend également l'aménagement d'un entrepôt à sel muni d'un quai de chargement d'une surface totale de 126 mètres carrés.

Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la réalisation de ces travaux par l'entremise de son programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM). La Municipalité complétera le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant près de 2,5 millions de dollars.

Citations :

« Cet investissement de notre gouvernement de plus 1,7 M$ contribuera à la réalisation de travaux nécessaires au maintien de services publics de qualité au cœur de la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. Il témoigne de l'importance que nous accordons au développement de collectivités durables et prospères, toujours au bénéfice des citoyennes et des citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La poursuite d'un solide partenariat fondé sur la collaboration avec les municipalités est une priorité pour nous. Un gouvernement des régions! La construction de ces nouveaux bâtiments permettra à Saint-Joseph-des-Érables de se doter d'espaces modernes selon les besoins des années 2020, en plus d'offrir au personnel un environnement de travail sécuritaire qui répond aux normes actuelles. Je partage la fierté de celles et de ceux qui sont engagés dans ce beau projet, notamment le maire, M. Jeannot Roy, et son équipe. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Extrêmement fier aujourd'hui de l'annonce d'une aide financière provinciale via le programme RÉCIM. Un soutien prioritaire pour mener à terme un projet majeur pour Saint-Joseph-des-Érables. Rappelons que nos infrastructures municipales étaient toutes en location, donc vulnérables. Ce projet est, par conséquent, un tournant vers l'avenir, vers l'autonomie, vers les intérêts des Josérabliennes et des Josérabliens. »

Jeannot Roy, maire de la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables

Faits saillants :

Les aides financières proviennent du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031.





Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,6 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

