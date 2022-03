Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 3,2 M$ pour la construction de garages municipaux à Cowansville

COWANSVILLE, QC, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 3 250 000 $ a été consentie à la Ville de Cowansville pour la construction de deux garages municipaux.

Aux prises avec des espaces vétustes, la Ville érigera, sur la rue d'Albany, deux nouveaux bâtiments de deux étages respectivement d'une superficie d'environ 1 100 et 845 mètres carrés.

Le plus grand des deux comprendra une aire de garage, des ateliers de mécanique et de lavage avec portes sectionnelles mécaniques, des espaces de rangement, des bureaux administratifs et une salle de conférence. Le deuxième bâtiment sera voué à l'entreposage des véhicules municipaux. Il sera également muni de plusieurs portes mécaniques et abritera un vestiaire, une salle de formation et une salle de repos avec cuisine. Des travaux d'aménagement extérieur seront aussi réalisés.

Citations :

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures modernes et accessibles pour permettre aux collectivités de se développer et d'avoir accès à une offre de services de qualité. L'aide financière de plus de 3,2 millions de dollars accordée à Cowansville est un autre bel exemple de collaboration entre le gouvernement du Québec et les municipalités. Nous sommes fiers de contribuer à la création de milieux de vie prospères et durables dans toutes les régions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les nouveaux garages municipaux permettront à la Ville de consolider différents services techniques afin de mieux desservir une population grandissante. En appuyant ce projet, notre gouvernement reconnaît l'importance d'offrir aux Cowansvilloises et Cowansvillois des installations municipales optimales qui sont également des environnements de travail sécuritaires et accueillants. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

« C'est un plaisir d'officiellement lancer l'un des plus gros projets en infrastructures et bâtiments des dernières années à Cowansville. Cela démontre bien la croissance de la municipalité. Nous effectuons à l'interne de plus en plus de mandats; déneigement, collectes des ordures et des matières organiques ainsi que du recyclage. Il est dès lors primordial d'avoir des espaces plus appropriés. Je tiens à remercier toute l'équipe qui travaille sur cet important projet avec l'objectif de répondre aux besoins de nos citoyens. »

Sylvie Beauregard, mairesse de Cowansville

Faits saillants :

L'aide financière provient du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2021-2031 (PQI).

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,6 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

