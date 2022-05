Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,4 M$ pour la construction d'un centre communautaire à Preissac

PREISSAC, QC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - La députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, est fière d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 2 439 850 $ est accordée à la Municipalité de Preissac pour la construction d'un nouveau centre communautaire, dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM).

Le bâtiment, qui sera érigé sur le terrain de l'ancien centre communautaire de la rue des Rapides, aura une superficie d'environ 830 mètres carrés répartis sur deux niveaux. On trouvera notamment dans le nouveau centre une grande salle et des locaux communautaires, des bureaux, une cuisine, un vestiaire et un espace de rangement. Outre la démolition de l'immeuble existant, le projet prévoit la réfection du stationnement, la construction d'une rampe d'accès et l'aménagement paysager du site.

« Investir dans les infrastructures municipales, partout au Québec, est une priorité pour notre gouvernement. Les travaux que nous soutenons contribuent à la qualité des milieux de vie des citoyennes et citoyens, mais ils permettent aussi de créer des lieux plus sécuritaires et inclusifs. L'aide financière de plus de 2,4 millions de dollars que nous octroyons à Preissac pour la réalisation du nouveau centre communautaire témoigne de notre engagement en ce sens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La présence de centres communautaires revêt une grande importance dans les municipalités et les régions. Avec l'aide financière que notre gouvernement offre à Preissac, nous contribuons donc à la construction d'un lieu public dynamique qui favorise les échanges et le développement de projets collectifs, au bénéfice de la population. Je suis persuadée que ce nouvel établissement, plus attrayant et moderne, sera apprécié de tous. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Plusieurs projets locaux et/ou régionaux pourront enfin voir le jour. Ce nouveau complexe multifonctionnel était primordial pour la communauté. Il comblera plusieurs besoins pour notre dynamique municipalité. Diverses activités, qu'elles soient communautaires, culturelles, familiales, éducatives ou corporatives, seront dorénavant possibles. Ça bouge à Preissac! »

Donald Rheault, maire de la Municipalité de Preissac

L'aide financière provient du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032.





Le PQI 2022-2032 prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).





Rappelons que le 13 avril dernier a été lancé un premier appel de projets dans le cadre du nouveau Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM). Celui-ci poursuit les mêmes objectifs que son prédécesseur, le RÉCIM, en étant toutefois plus généreux et accessible, notamment en raison de son enveloppe de 600 millions de dollars.

