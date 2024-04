Réfection du pont situé au-dessus de la rivière du Petit Pabos, à Chandler - Le gouvernement investit 25 M$ pour pérenniser la structure

RIMOUSKI, QC, le 17 avril 2024 /CNW/ - La députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce le début des travaux de réfection du pont situé sur la route 132, au-dessus de la rivière du Petit Pabos, à Chandler.

Ces travaux majeurs, qui s'échelonneront jusqu'en 2025, comprennent notamment le remplacement complet du tablier, le terrassement des approches du pont et la construction d'un trottoir.

Citation

« Cette nouvelle était très attendue dans notre région et je suis très fière d'annoncer un investissement de 25 millions de dollars pour ce nouveau pont moderne. Ce chantier représente l'un des projets les plus importants prévus dans notre comté pour les deux prochaines années. Je tiens à saluer la collaboration avec la Municipalité de Chandler, qui partage notre engagement à assurer des routes sécuritaires pour tous les automobilistes. La pérennité de nos infrastructures routières est une priorité dans Bonaventure et pour notre gouvernement. »



Catherine Blouin, députée de Bonaventure

Faits saillants

Au cours de la première année des travaux, la circulation se fera en alternance sur la chaussée nord. À compter de l'automne prochain, la circulation sera déplacée sur la nouvelle chaussée, du côté sud, pour la saison hivernale et jusqu'à la fin des travaux.

Construit en 1965, ce pont a un débit journalier moyen annuel de 6 800 véhicules.

La réalisation des travaux de réfection permettra de prolonger son utilisation pour une période estimée à 75 ans.

En 2023, des travaux de réparations mineures sur la dalle du pont ont été réalisés. L'objectif de ces interventions était de maintenir la structure en bon état et de solidifier la dalle d'ici la réfection majeure.

