Ouverture du Congrès de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) - Unis à travers les défis

RIMOUSKI, QC, le 12 mai 2025 /CNW/ - La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) débute son congrès triennal à Rimouski sous le thème « Unis à travers les défis ». Cet événement rassemble du personnel de soutien scolaire provenant de toutes les régions de la province.

« Ce congrès constitue une plateforme exceptionnelle pour échanger avec les personnes représentantes de nos vingt-cinq (25) accréditations syndicales sur les futures orientations et les défis auxquels fait face le personnel de soutien scolaire » déclare Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ. Les congressistes auront l'opportunité de partager leurs expériences, de proposer des solutions novatrices et de s'unir pour s'adapter aux réalités des milieux et au contexte politique.

M. Pronovost conclut « Ensemble, unis à travers les défis, nous œuvrons pour un avenir meilleur pour le personnel de soutien scolaire et pour le milieu de l'éducation ».

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 43 000 membres.

