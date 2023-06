ST. JOHN'S, NL, le 29 juin 2023 /CNW/ - Les Canadiens réclament des mesures de lutte contre les changements climatiques qui contribueront à bâtir une économie forte, à garder la vie abordable et à assurer un air pur à nos communautés.

Aujourd'hui, Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et de l'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labrador, a annoncé un investissement fédéral pouvant atteindre 87 millions de dollars provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone et du Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe du Canada pour accroître la sécurité énergétique et soutenir l'action climatique, afin de bâtir une économie forte à Terre-Neuve-et-Labrador. La province fournira quant à elle jusqu'à 70,3 millions de dollars pour soutenir ces deux initiatives.

Le financement offert dans le cadre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone sera divisé en deux volets :

Jusqu'à 17,3 millions de dollars pour soutenir les programmes provinciaux de transition énergétique afin de permettre aux propriétaires résidentiels à faibles revenus de passer du chauffage résidentiel au mazout à des technologies de chauffage à faibles émissions, comme les thermopompes électriques et les fournaises électriques à air chaud.

Jusqu'à 35,9 millions de dollars pour soutenir des initiatives provinciales qui appuient la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada pour 2030 et l'objectif du Canada visant l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

Le financement supplémentaire de 33,8 millions de dollars sera versé par le truchement du Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe, dans le cadre duquel les propriétaires admissibles à faibles revenus et à revenus moyens peuvent recevoir jusqu'à 10 000 dollars en aide fédérale, en tenant compte de l'aide offerte dans le cadre de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes. Ces deux programmes ont soutenu l'installation de plus de 10 000 thermopompes au Canada atlantique, y compris 2 500 appareils à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone a déjà soutenu divers projets à Terre-Neuve-et-Labrador, allant de transitions énergétiques du mazout de chauffage à des fournaises électriques à air chaud, à des rénovations écoénergétiques au domicile de familles à faibles revenus, dans des écoles, des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée.

Citations

« L'électricité est la source d'énergie la plus économique, la plus verte et la plus fiable pour chauffer une maison. Nous avons déjà aidé 2 500 Terre-Neuviens et Labradoriens à passer du mazout à l'électricité. Nous voulons toutefois permettre à plus de gens de faire la transition et de réduire leurs factures de chauffage, et pour ce faire, nous les aidons à couvrir le coût initial de cette transition.

- Joanne Thompson, députée de St. John's-Est

« Le gouvernement du Canada aide les gens de Terre-Neuve-et-Labrador à économiser de l'argent sur leurs factures de services publics tout en améliorant l'efficacité énergétique de leur maison. L'investissement d'aujourd'hui s'appuie sur les progrès réalisés dans le cadre du Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe et de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes, qui ont aidé des milliers de ménages canadiens à faire la transition vers la thermopompe électrique. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« À Terre-Neuve-et-Labrador, nous savons que la réduction des émissions de carbone est gage d'une économie plus propre et plus forte pour tous. Grâce à des initiatives comme le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe et l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes, nous soutenons la transition vers une énergie propre et abordable. Les programmes que nous avons annoncés aujourd'hui ne visent pas seulement à réduire les émissions de carbone; ils visent également à créer de bons emplois, à maintenir le coût de la vie à un niveau abordable et à diversifier la main-d'œuvre qualifiée à Terre-Neuve-et-Labrador. »

- Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre des Affaires du Nord

« Nous sommes heureux de mettre en œuvre un nouveau programme comme celui-ci, qui non seulement appuie l'engagement pris par notre gouvernement à l'égard de la transition écologique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais qui offre également des possibilités de développement économique. Ces initiatives pluriannuelles créeront une plus grande certitude de travail pour les gens de métier de plusieurs secteurs industriels, tout en aidant les Terre-Neuviens et les Labradoriens à faire des choix judicieux pour l'environnement afin de réduire le coût de la vie en général. »

- L'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

En 2022, le Canada a publié le Plan de réduction des émissions, qui présente les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le plan prévoit un financement renouvelé et accru du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, notamment pour le volet du Fonds du leadership, qui continuera de soutenir les mesures de lutte contre les changements climatiques prises par les provinces et les territoires, en misant notamment sur le déploiement de technologies éprouvées, à faibles émissions de carbone.

a publié le Plan de réduction des émissions, qui présente les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le plan prévoit un financement renouvelé et accru du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, notamment pour le volet du Fonds du leadership, qui continuera de soutenir les mesures de lutte contre les changements climatiques prises par les provinces et les territoires, en misant notamment sur le déploiement de technologies éprouvées, à faibles émissions de carbone. Le gouvernement du Canada a consacré environ deux milliards de dollars supplémentaires à la formule bonifiée du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022.

a consacré environ deux milliards de dollars supplémentaires à la formule bonifiée du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022. Le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe a été lancé en novembre 2022 sous la forme d'un investissement de 250 millions de dollars dans un nouveau volet de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes. Le 22 février 2023, les propriétaires admissibles ont pu s'inscrire à l'avance au programme, qui a été pleinement mis en œuvre à la fin mars 2023. Les premières subventions ont été versées peu de temps après.

En moyenne, les propriétaires qui passent du mazout à la thermopompe pour le chauffage de leur maison économisent entre 1 500 et 4 700 dollars par an sur leurs factures d'énergie.

4 par an sur leurs factures d'énergie. Le nouveau Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone soutiendra les mesures de lutte contre les changements climatiques prises par les peuples autochtones, grâce à un nouveau fonds de 180 millions de dollars visant à favoriser le leadership autochtone, en investissant dans des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique menés par les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Au Canada atlantique, la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes et le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe du gouvernement fédéral ont soutenu l'installation de 2 342 thermopompes en Nouvelle-Écosse, 2 525 à Terre-Neuve-et- Labrador , 5 422 au Nouveau-Brunswick et 470 à l'Île-du-Prince-Édouard.

atlantique, la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes et le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe du gouvernement fédéral ont soutenu l'installation de 2 342 thermopompes en Nouvelle-Écosse, 2 525 à Terre-Neuve-et- , 5 422 au Nouveau-Brunswick et 470 à l'Île-du-Prince-Édouard. Les thermopompes sont une technologie éprouvée et fiable au Canada qui permet de rendre votre maison confortable toute l'année, en assurant :

qui permet de rendre votre maison confortable toute l'année, en assurant : le chauffage en hiver;



la climatisation en été (les thermopompes, malgré leur nom, peuvent également agir comme des climatiseurs);



dans certains cas, un approvisionnement en eau chaude.

Les thermopompes sont l'un des meilleurs moyens pour les propriétaires de réduire leurs factures d'énergie et de lutter contre les changements climatiques. Ces appareils sont de deux à trois fois plus efficaces que les autres sources de chauffage électrique résidentiel, ce qui se traduit par de plus grandes économies pour les propriétaires et une réduction de la consommation d'énergie pour les services publics et le réseau d'électricité.

La thermopompe peut également servir à la climatisation, en transférant l'air chaud de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur. L'énergie fournie par l'air extérieur est gratuite : les consommateurs payent uniquement pour l'électricité utilisée par le compresseur.

Les thermopompes à basse température ont été conçues pour fonctionner à des températures bien inférieures au point de congélation et peuvent maintenant fonctionner à des températures atteignant moins 30 °C. Cette prouesse est possible grâce à la présence d'énergie thermique dans l'air, même à des températures très basses. Par exemple, l'air à une température de moins18 °C contient encore 85 p. 100 de l'énergie thermique contenue dans l'air à une température de 21 °C. Ces systèmes peuvent également passer en mode refroidissement.

Liens connexes

