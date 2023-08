Réduire la pollution et rendre la vie plus abordable : le gouvernement du Canada annonce un investissement pouvant atteindre 8,4 millions de dollars pour soutenir la transition vers l'énergie propre au Yukon

WHITEHORSE, YT, le 8 août 2023 /CNW/ - Les Canadiens réclament des mesures de lutte contre les changements climatiques qui bâtiront une économie forte, garderont la vie abordable et assureront un air pur à nos communautés.

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé un investissement pouvant atteindre 8,4 millions de dollars provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone afin de soutenir l'action climatique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de bâtir une économie forte pour la population du Yukon. L'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités et ministre responsable de la Commission de la santé et de la sécurité au travail à l'Assemblée législative du Yukon, et Brendan Hanley, député fédéral du Yukon, se sont joints au secrétaire parlementaire pour faire cette annonce.

Cet investissement, réalisé dans le cadre du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone, aidera le gouvernement du Yukon à mettre en place des systèmes de chauffage alimentés en énergie renouvelable dans les bâtiments publics. Ces systèmes de chauffage visent à réduire l'utilisation du propane et du mazout léger afin de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.

En outre, jusqu'à 36,4 millions de dollars sont alloués au gouvernement du Yukon dans le cadre de la formule bonifiée du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, qui vise à accroître la sécurité énergétique, à soutenir l'action climatique et à construire un avenir prospère et carboneutre. Les gouvernements fédéral et territorial travaillent en étroite collaboration sur les modalités d'utilisation de ces nouveaux fonds. Les allocations suivantes ont été prévues :

Jusqu'à 5,9 millions de dollars pour aider les propriétaires résidentiels à faibles revenus à délaisser le chauffage résidentiel au mazout au profit de technologies de chauffage à faibles émissions.

Jusqu'à 30,5 millions de dollars pour des initiatives territoriales qui soutiennent les objectifs communs des deux gouvernements de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone a soutenu des initiatives antérieures au Yukon, comme la modernisation des systèmes de chauffage à la biomasse dans les bâtiments publics et le financement de rénovations écoénergétiques pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, afin d'aider les Yukonnais à réduire leurs factures d'énergie et à améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments.

Ces projets, ainsi que les investissements annoncés aujourd'hui, sont de bons exemples du leadership climatique que le gouvernement du Canada encourage pour atteindre les cibles fixées dans le Plan de réduction des émissions pour 2030.

Citations

« La transition actuelle du Canada vers une économie durable est une occasion en or pour nous d'investir dans les sources d'énergie propre et renouvelable. Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un moyen de nous faire progresser. En collaborant avec les provinces et les territoires de l'ensemble du pays, nous créons des emplois, stimulons l'économie et bâtissons des communautés plus résilientes, et ce, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Investir dans des systèmes de chauffage renouvelables fait partie de la création d'un avenir durable. En tant que gouvernement, nous voulons mener par l'action et trouver des moyens plus écologiques de chauffer les immeubles du gouvernement du Yukon. Ce financement nous permettra d'apporter des améliorations stratégiques à nos bâtiments, ce qui nous rapproche de la concrétisation de nos objectifs dans la stratégie Notre avenir propre. »

- L'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités et ministre responsable de la Commission de la santé et de la sécurité au travail à l'Assemblée législative du Yukon, au nom de l'honorable Nils Clarke, ministre de la Voirie et des Travaux publics du Yukon

« Cet investissement qui provient du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada constitue une étape importante en vue de réduire la dépendance du Yukon aux combustibles fossiles. En partenariat avec le gouvernement du Yukon, nous sommes à l'œuvre pour trouver des solutions créatives adaptées à la réalité du Nord pour lutter contre les changements climatiques. »

- Brendan Hanley, député fédéral du Yukon

Faits en bref

En 2022, le Canada a publié le Plan de réduction des émissions, qui présente les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le plan prévoit un financement renouvelé et accru du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, notamment pour le volet du Fonds du leadership, qui continuera de soutenir les mesures de lutte contre les changements climatiques prises par les provinces et les territoires, en misant notamment sur le déploiement de technologies éprouvées, à faibles émissions de carbone.

a publié le Plan de réduction des émissions, qui présente les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le plan prévoit un financement renouvelé et accru du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, notamment pour le volet du Fonds du leadership, qui continuera de soutenir les mesures de lutte contre les changements climatiques prises par les provinces et les territoires, en misant notamment sur le déploiement de technologies éprouvées, à faibles émissions de carbone. En moyenne, les propriétaires qui passent du mazout à la thermopompe pour le chauffage de leur maison peuvent économiser entre 1 500 et 4 700 dollars par an sur leurs factures d'énergie.

4 par an sur leurs factures d'énergie. Le financement de 8,4 millions de dollars fait partie d'un accord entre le Canada et le Yukon dans le cadre du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone.

et le dans le cadre du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone. Le gouvernement du Yukon élabore actuellement sa proposition et sa demande de financement fédéral de 36,4 millions de dollars au titre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, et de plus amples informations seront disponibles en temps opportun.

élabore actuellement sa proposition et sa demande de financement fédéral de 36,4 millions de dollars au titre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, et de plus amples informations seront disponibles en temps opportun. Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser environ 2 milliards de dollars supplémentaires, dans le cadre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, comme annoncé précédemment dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada , qui comprend un financement dédié à l'action climatique provinciale et territoriale dans le cadre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone.

s'est engagé à verser environ 2 milliards de dollars supplémentaires, dans le cadre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, comme annoncé précédemment dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du , qui comprend un financement dédié à l'action climatique provinciale et territoriale dans le cadre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. La formule bonifiée du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone appuiera également l'action climatique chez les peuples autochtones grâce à un nouveau fonds de 180 millions de dollars visant à soutenir leur leadership. Ce fonds aidera à financer des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique menés par les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]