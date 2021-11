Réduction, réemploi, récupération et recyclage des matières résiduelles : les comportements de la population québécoise évoluent!

MONTRÉAL, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - RECYC-QUÉBEC publie le Portrait 2021 des comportements et des attitudes des citoyen(ne)s québécois à l'égard de la réduction à la source, du réemploi, du recyclage et de la valorisation (3RV). Cette étude comportementale succède ainsi au premier portrait dressé en 2015.

Qu'est-ce qui motive la participation à la collecte sélective? Est-ce facile pour les ménages québécois de récupérer les matières recyclables ou organiques? La réduction à la source est-elle une pratique connue de la population du Québec? L'étude apporte un éclairage renouvelé sur ces questions.

Les ménages québécois adoptent le bac brun

Au cours des cinq dernières années, plusieurs municipalités ont mis en place une collecte des résidus alimentaires sur le territoire québécois. Les gens ont répondu présents en grand nombre à cette nouvelle collecte, car l'évolution des comportements la plus significative concerne cette pratique. En effet, l'étude révèle une augmentation importante de la proportion de gens qui récupèrent leurs résidus alimentaires (53 % contre 26 % en 2015). Plus du tiers (36 %) des répondants affirment récupérer systématiquement tous leurs résidus alimentaires, contre 12 % en 2015.

Récupérer : un geste pour l'environnement

La quasi-totalité (97 %) des gens sondés affirme récupérer les matières recyclables systématiquement ou la plupart du temps. Ce sont des motivations environnementales qui se cachent derrière les comportements responsables, soit pour laisser un meilleur environnement aux générations futures, pour éviter le gaspillage des ressources ou encore, pour contribuer à la réduction des déchets dans les sites d'enfouissement.

Réduire et consommer autrement : des habitudes en progression

L'étude révèle que les pratiques de réduction à la source, de réemploi et de réparation font de plus en plus partie du quotidien de la population. En effet, les ménages québécois contribuent instinctivement à la réduction à la source, que ce soit en achetant usagé, en louant ou en empruntant du matériel, en réparant des objets brisés, en achetant local, en réduisant les commandes en ligne d'outremer ou en optant pour des produits réutilisables.

Récupération et recyclage des matières résiduelles :

L'habitude de récupérer est fortement valorisée par la population. Près de neuf répondants sur dix (88 %) pensent que les personnes qui récupèrent peuvent être fières de ce geste.

La quasi-totalité (97 %) des gens affirme récupérer les matières recyclables systématiquement ou la plupart du temps.

La fréquentation de l'écocentre ou des points de collecte autorisés a augmenté (82 % contre 74 % en 2015).

La moitié (51 %) des répondants prennent cependant des raccourcis et mettent au bac de récupération des matières même s'ils doutent qu'elles y aient leur place. Ce résultat est semblable à celui de 2015 (56 %).

Ce sont des motivations sociétales qui se cachent derrière les comportements responsables, par exemple : pour laisser un meilleur environnement aux générations futures, pour éviter le gaspillage des ressources, pour contribuer à la réduction des déchets dans les sites d'enfouissement, etc.

Réduction du gaspillage alimentaire, récupération et compostage des matières organiques :

Les femmes et les jeunes de 18 à 34 ans sont significativement plus sensibilisés et souhaitent agir pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

On observe une augmentation significative de la proportion de gens qui compostent leurs résidus alimentaires (53 % contre 26 % en 2015).

Plus du tiers (36 %) des répondants affirment récupérer systématiquement tous leurs résidus alimentaires, contre 12 % en 2015.

Les deux tiers (68 %) des répondants jugent qu'il est important que leur municipalité leur offre un service de collecte des résidus alimentaires en vue du compostage ou de la biométhanisation.

52 % des répondants participeraient certainement à la collecte si celle-ci était offerte.

La perception qu'il est très ou plutôt facile de récupérer les résidus alimentaires est partagée par 80 % des répondants, comparativement à 42 % en 2015.

Réduction à la source et réemploi :

92 % des répondants donnent des objets à leur entourage ou à des organismes de bienfaisance.

78 % des répondants cherchent à réparer leurs objets défectueux plutôt qu'à les remplacer (71 % en 2015).

88 % des répondants privilégient des objets conçus pour durer ou être réparés lors de l'achat.

61 % des répondants achètent ou vendent des objets usagés en ligne à l'occasion (37 %) ou aussi souvent que possible (24 %).

57 % des répondants refusent les items à usage unique lorsqu'ils sont offerts.

