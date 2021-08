OTTAWA, ON, le 6 août 2021 /CNW/ - Postes Canada a annoncé aujourd'hui ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES), établis en fonction des critères de l'initiative « Science Based Targets » (iSBT). Selon la feuille de route de Postes Canada en matière de carboneutralité d'ici 2050, sa responsabilité à grande échelle « vient avec la nécessité de s'attaquer aux graves risques qu'entraînent les changements climatiques pour l'environnement, les gens et les entreprises du pays ».

Cependant, du point de vue du Syndicat, les objectifs fixés par Postes Canada ne sont pas assez ambitieux. « L'annonce de telles demi-mesures, après avoir participé à un processus de consultation aussi long, nous donne l'impression de ne pas avoir été entendus et nous laisse consternés. Comme toute autre société d'État, Postes Canada se doit de donner l'exemple en matière de lutte contre les changements climatiques. Sa feuille de route présente des échéances trop éloignées et des objectifs trop faibles », déplore Dave Bleakney, 2e vice-président national du STTP.

Les scientifiques nous disent que, pour éviter les pires catastrophes climatiques, il faut adopter des mesures fortes pour empêcher un réchauffement climatique de plus de 1,5 degré Celsius. Cependant, le plan de Postes Canada est loin d'un objectif qui se situe bien « en deçà de 2 degrés Celsius ». De plus, selon les analystes, la dernière portion de livraison (dernier kilomètre) représente une cible facile de réduction rapide des émissions de GES, mais le plan de Postes Canada ne prévoit que 220 véhicules électriques pour un parc qui en compte plus de 14 000.

En 2019, le STTP s'était dit encouragé par l'effort de collaboration de Postes Canada à l'endroit des syndicats des postes en vue de réduire son empreinte environnementale. Depuis des années, les travailleurs et travailleuses des postes prônent l'adoption d'initiatives environnementales pour contrer les conséquences négatives des activités de Postes Canada sur les changements climatiques et l'environnement. Le STTP et ses alliés ont élaboré un plan - Vers des collectivités durables - qui illustre le rôle de chef de file que Postes Canada doit jouer en matière de développement durable grâce, entre autres mesures, à l'électrification de son parc de véhicules et à l'installation de panneaux solaires sur ses immeubles.

« Il est encore temps de revoir les objectifs de réduction des GES et de vraiment accorder à une telle révision les efforts nécessaires, soutient Dave Bleakney. Les travailleurs et travailleuses le veulent, et le gouvernement fédéral en reconnaît la nécessité. Tout ce qu'il nous manque, c'est l'engagement sans réserve de Postes Canada. »

Engagé à lutter contre l'urgence climatique, le STTP continuera de déployer tous les efforts requis pour faire comprendre à Postes Canda qu'elle doit faire mieux.

SOURCE Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

Renseignements: Information : Farouk Karim, service des communications du STTP, 613-302-4537 ou [email protected]

