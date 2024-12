Redéploiement stratégique dans l'Ouest américain : le gouvernement du Québec ouvre une délégation du Québec à Seattle

QUÉBEC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce l'ouverture d'une délégation du Québec à Seattle. Le Québec compte maintenant neuf représentations aux États-Unis. Ce nouveau bureau solidifie les relations du Québec avec le Nord-Ouest américain, l'une des régions les plus innovantes et prospères aux États-Unis.

En mars 2024, la ministre a annoncé la mise en œuvre d'un plan de renforcement des effectifs du Québec aux États-Unis. L'ouverture de la délégation de Seattle s'inscrit dans ce redéploiement stratégique des ressources et se fera à coût nul. En couvrant un plus vaste territoire, les délégations du Québec aux États-Unis assurent la diversification de nos marchés d'exportation et la promotion de nos secteurs d'excellence québécois. Le Québec réussit ainsi à se démarquer en tant qu'acteur incontournable dans les chaînes d'approvisionnement.

Le mandat de la représentation du Québec à Seattle sera de consolider et de développer les relations politiques et institutionnelles du Québec dans le Pacifique Nord-Ouest, en plus d'encourager les exportations des entreprises québécoises dans cette région.

Depuis plus de deux décennies, l'Ouest américain est la région connaissant la plus forte augmentation démographique et constitue l'un des catalyseurs de la croissance économique américaine. Certaines des plus importantes entreprises américaines sont situés dans l'État de Washington, dont Boeing, Microsoft, Amazon et Costco. En 2023, les exportations du Québec vers cette région se chiffraient à près de 1,5 G$. Par ailleurs, l'État de Washington se situe au cinquième rang des États américains ayant le plus investi au Québec au cours des 10 dernières années, tant en ce qui concerne le nombre de projets annoncés qu'en ce qui concerne la valeur de ces projets.

Le Québec et l'État de Washington sont aussi des alliés en matière de lutte contre les changements climatiques. Le Québec, la Californie et l'État de Washington ont d'ailleurs réaffirmé, en septembre dernier, leur intention de lier leurs marchés du carbone lors de la conférence Climate Week qui se tient chaque année à New York.

« Le Québec a l'un des réseaux infranationaux les plus actifs au monde. Notre réseau diplomatique nous permet de faire valoir nos intérêts sur tous les continents. L'ouverture de cette délégation s'inscrit dans les efforts que nous déployons aux États-Unis pour y accroître notre présence et notre influence. Plusieurs indicateurs économiques justifient ce repositionnement des ressources du Québec dans l'Ouest américain, qui vise à maximiser l'accroissement de nos relations économiques. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Le territoire couvert par la nouvelle représentation inclura les États de Washington , de l' Oregon , de l' Alaska , de l' Idaho , du Montana et du Wyoming . D'une taille économique d'environ 1 441 G$ US en 2023, ces États ont un poids économique qui en ferait la 16 e puissance économique mondiale.





, de l' , de l' , de l' , du et du . D'une taille économique d'environ 1 441 G$ US en 2023, ces États ont un poids économique qui en ferait la 16 puissance économique mondiale. La population de ces États est estimée à 16,5 millions et connaît une croissance démographique près de 2 fois plus rapide que la moyenne américaine. Parmi les 20 plus grandes villes aux États-Unis, 5 se situent dans la région.





Ces États constituent une zone d'innovation importante pour les États-Unis et représentent 8,8 % des dépenses américaines en recherche et développement en 2020, un taux supérieur à leur poids économique et démographique. Les dépenses en RD de l'État de Washington représentaient 7,5 % de son PIB, soit plus du double de celui des États-Unis. En la matière, au pays, l'État de Washington se classe ainsi au troisième rang.





représentaient 7,5 % de son PIB, soit plus du double de celui des États-Unis. En la matière, au pays, l'État de se classe ainsi au troisième rang. L'économie de l'État de Washington repose sur des secteurs porteurs pour le Québec : l'aérospatiale, les technologies vertes, l'électrification des transports, les technologies de l'information et de la communication ainsi que les sciences de la vie.





repose sur des secteurs porteurs pour le Québec : l'aérospatiale, les technologies vertes, l'électrification des transports, les technologies de l'information et de la communication ainsi que les sciences de la vie. La ville de Seattle est un pôle technologique majeur. Elle est classée première au pays pour ses occasions liées aux professions en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM).

